Quirinale: Il Comitato Regionale del Partito Comunista è per Paolo Maddalena

Sulmona,17 gennaio– La nostra indicazione, come comunisti, come lavoratori per l’elezione del Presidente della Repubblica è Paolo Maddalena

Nelle piazze, nelle lotte ma anche nelle contraddizioni del Palazzo.Avevamo detto che avremmo lavorato per una candidatura di difesa e rilancio della Costituzione, oggi calpestata da Draghi e i sacerdoti della grande finanza.

Abbiamo contribuito quindi ad un percorso realmente unitario dentro il Parlamento ed il Gruppo Misto, grazie al lavoro certosino del nostro Senatore Emanuele Dessì, ed oggi possiamo indicare un nome adeguato al livello di scontro: Paolo Maddalena, Vicepresidente Emerito della Corte Costituzionale, difensore infaticabile della Carta e del popolo contro la grande finanza, le privatizzazioni e per il bene comune e pubblico.

Una candidatura da cui il Presidente Maddalena si è schernito come è di prassi in chi lotta per grandi ideali e non per interesse personale.Un buon segno per il nostro lavoro, un ottimo impegno parlamentare. Così in una nota delle ultime ore l’inazione del Comitato Regione Abruzzo del Partito Comunista