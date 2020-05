Quel 9 maggio 1978, il rinvenimento di Aldo Moro

Sulmona,9 maggio– Il nove maggio 1978 rappresenta per l’Italia intera una delle giornate fra le più angosciose e terribili della storia della Repubblica Italiana. In Via Michelangelo Caetani viene rinvenuto all’interno di una Renault 4 di color rosso il cadavere dell’onorevole Aldo Moro, Presidente della Democrazia Cristiana, assassinato dalle Brigare Rosse dopo cinquantacinque giorni di sequestro, L’incubo ad occhi aperti, il terrore, lo strazio, il dolore, iniziano giovedì 16 marzo 1978 alle ore nove del mattino, in Via Mario Fani, dove il Presidente della Democrazia Cristiana è rapito da un commando di prima linea delle Brigare Rosse; la sua scorta composta da due sottufficiali dei Carabinieri il Maresciallo Oreste Leonardi, l’appuntato Domenico Ricci,dagli agenti di pubblica sicurezza Giulio Rivera, Raffaele Iozzino, Franco Zizzi, viene completamente annientata. Molte voci accompagneranno questa tragedia ed ancora innumerevoli sono gli enigmi, le ombre, le domande senza risposta su tale tragica vicenda Italiana, nella quale convergono e si modificano i destini politici dell’intera nazione italiana. Aldo Moro è uno dei fautori del “Compromesso Storico” fase politica italiana la quale prevede l’incontro fra le due forze politiche più rappresentative del paese, le quali costituiscono i tre quarti dell’elettorato italiano, quella cattolico democratica facente riferimento alla Democrazia Cristiana, la comunista italiana autonoma facente riferimento al Partito Comunista Italiano guidato dal segretario Enrico Berlinguer. La politica Morotea è invisa alla politica di Yalta la quale prevede la divisione del mondo in due blocchi contrapposti USA URSS, il Patto Atlantico ed il Patto di Varsavia.

Più volte Aldo Moro riceve inviti a modificare la sua politica prima di attenzione, poi d’apertura al Partito Comunista Italiano; più volte viene invitato a modificarla ed a mantenere i comunisti fuori dall’eventuale ingresso in un esecutivo filo atlantico. Per la politica di Yalta nel mondo libero i partiti comunisti, devono restare rigorosamente all’opposizione, al fine di mantenere l’equilibrio delle forse nella logica della politica di Yalta e della “Guerra Fredda”. Il caso Moro consta di due milioni di pagine costituite da otto processi, quattro commissioni terrorismo stragi, due commissioni Moro, una commissione P2, per un itinerario di enigmi e misteri profondi. Aldo Moro doveva salire sul treno Roma Monaco che altri non è che il treno Italicus il quale, il 4 agosto 1974, salta in aria nella galleria San Benetto Val Di Sambro. Aldo Moro in questo momento è Ministro degli Esteri; prima che il treno parta viene fatto scendere da alcuni uomini dei servizi segreti. Aldo Moro al momento del rapimento di Via Fani ha con se in auto cinque borse: le tre meno importanti restano in auto, mentre le altre due vengono portate via e non saranno mai ritrovate. Il Compromesso Storico è idea di Enrico Berlinguer il quale inizia a parlarne nel 1973; il segretario del PCI subisce in attentato in Bulgaria il 3 ottobre 1973 quando si reca a rendere visita al leader Bulgaro a Sofia. Il rapimento di Aldo Moro è uno degli avvenimenti fra i più terribili ed oscuri della storia italiana. Nel corso dei 55 giorni del rapimento vengono istituiti tre comitati per la gestione della crisi al fine di fronteggiare la vicenda Moro.

Nei 55 giorni del sequestro vengono controllate 14.439.572 persone dal 16 marzo, giorno del rapimento al 9 maggio, giorno del ritrovamento del cadavere dello statista Democristiano. Vengono inoltre controllate tre milioni di macchine, centomila automezzi, ma nessun brigatista viene fermato in nessun posto di blocco. Aldo Moro è colui che con visione lungimirante senso della politica d’altro profilo intuisce che la Guerra Fredda deve prima o poi terminare, che il muro di Berlino deve cadere come in seguito avverrà nel novembre del 1989, ma nel 1978 i tempi non sono maturi. Aldo Moro è stato il fautore della distensione fra est e ovest, fra nord e sud, ed uno degli ispiratori del Compromesso Storico. Una figura quella di Aldo Moro d’eminente profilo intellettuale e culturale, la quale rappresenta un’identità nazionale illustre, imperitura, indimenticabile.

Andrea Pantaleo