Quel 4 agosto 1974, la strage dell’Italicus

Sulmona, 4 agosto– Ci sono anniversari, avvenimenti, che rappresentano momenti di terrore, dolore, sgomento, che ancora oggi sono intrisi di enigmi e di interrogativi senza risposta. Il 4 agosto 1974 il treno Roma Monaco, treno delle Ferrovie dello Stato numero 1486, meglio conosciuto come l’Italicus, nella galleria San Benedetto Val di Sambro esplode provocando dodici morti e quarantotto feriti. Questa è una delle otto stragi politiche le quali, da nord a sud del paese, provocheranno 150 morti ed oltre 600 feriti. Uno dei particolari fra i più raggelanti della strage, della tragedia, è rappresentato dalla circostanza che, l’onorevole Aldo Moro, leader della Democrazia Cristiana, in questo momento Ministro degli Esteri, alle ore diciannove e cinquantotto sale sul treno alla stazione di Roma Termini al fine di raggiungere la famiglia che è a Predazzo per le vacanze. Il treno parte alle venti e zero cinque, alle ore venti e zero tre, due agenti dei nostri servizi segreti, fanno scendere Aldo Moro dal treno, adducendo che deve firmare documentazioni importanti. Su tale circostanza ancora oggi non sappiamo se si tratti di una coincidenza, oppure se Aldo Moro scende dal treno perché si è a conoscenza che il convoglio ferroviario deve saltare in aria, quindi Aldo Moro deve essere salvato. Sulla strage non ci sono colpevoli fisici ma l’azione stragista ha una matrice di destra neofascista. La strage dell’Italicus è considerata una delle azioni di prima linea fra le più devastati della storia dell’Italia Repubblicana e degli anni di piombo. La bomba esplode all’1:23 di notte, ed è collocata all’interno di una valigetta posta sotto il sedile della quinta carrozza del treno. Al momento della deflagrazione il tetto della carrozza ferroviaria si solleva letteralmente, mentre le lamiere si deformeranno per l’elevata temperatura causata dall’esplosione. Dodici saranno le vittime alcune arse vive dalle fiamme. In questa tragedia, uno degli eroi indiscussi, è il ferroviere Silver Sirotti il quale si lancia coll’estintore fra le fiamme tentando di salvare più vite possibili, perdendo la vita; egli nel 1975 è stato insignito della medaglia d ‘oro al valor civile dal Presidente della Repubblica in carica. Egli non è in servizio nella carrozza nella quale avviene l’esplosione, ma non esita a prestare aiuto e soccorso, purtroppo sino all’estremo sacrificio. Lo scoppio si ha all’uscita della galleria dell’Appennino sulla tratta Firenze Bologna. Ancora oggi nonostante i processi avutisi molti sono i misteri, le ombre, su tale ennesima strage italiana, per la quale non ci sono colpevoli certi. Si è argomentato più volte della famigerata stratega della tensione: destabilizzare l’ordine pubblico al fine di stabilizzare l’ordine politico. La strage dell’Italicus avviene due mesi e tre giorni dopo quella di Brescia. La strage di Brescia avviene il 28 maggio 1974 alle ore dieci e dodici a Piazza Della Loggia, durante una manifestazione del comitato antifascista; nella strage i morti sono otto, i feriti oltre cento. La strage dell’Italicus è altra pagina drammatica e funesta della storia della Repubblica Italiana.

Andrea Pantaleo