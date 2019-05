Quel 30 maggio 1944, il bombardamento di piazza Garibaldi

Sulmona, 30 maggio– Sulmona città d’arte e cultura, con una storia secolare illustre, è stata purtroppo vittima e protagonista anche di tragedie che hanno lasciato ferite che mai si rimargineranno, segnando per sempre la storia contemporanea della città e della sua popolazione. Martedì trenta maggio 1944, poco dopo mezzogiorno, la città di Sulmona viene sconvolta e devastata da un terribile bombardamento militare, attuato su piazza Garibaldi, mentre è in corso il tradizionale mercato della città. Formazioni aeree, costituite da velivoli alleati, spuntano dalle montagne che circondano la valle peligna dirigendosi verso la città. Per molti purtroppo non ci sarà via di scampo: le formazioni aeree iniziano a bombardare e mitragliare la popolazione inerme, la quale cerca riparo con ogni mezzo a sua disposizione. Il bilancio dell’azione è devastante: cinquantadue saranno i morti ed oltre cento i feriti. La città, la popolazione, non hanno mai dimenticato gli istanti orribili di questa giornata.

La lapide collocata all’angolo fra largo Faraglia e l’ingresso di Piazza Garibaldi, collocata in occasione del settantesimo anniversario della tragedia, è una testimonianza indelebile di quanto avvenuto. Una madre tiene il figlio in braccio e, comprendendo che non ha il tempo di fuggire, mette in salvo il figlio facendo da scudo e coprendolo, quale gesto estremo di una madre; ella morirà ma salverà il figlio protetto dal suo corpo. Scene strazianti si presentano dinnanzi gli occhi di coloro che, il destino, li farà essere presenti in piazza al momento dell’azione militare. Le sirene non suoneranno, non ci sarà alcun avvertimento prima di compiere l’azione. Il regio decreto otto luglio 1938 n. 1415 legge di guerra italiana nella sezione seconda, dedicata al bombardamento, reca precise disposizioni prevedendo che il bombardamento, che abbia il solo scopo di colpire la popolazione civile o di distruggere o danneggiare i beni non aventi interesse militare, è in ogni caso proibito, disponendo quindi il totale divieto di bombardamento.

Alcune amnistie fra le quali il regio decreto 17 ottobre 1942, n° 1156 avente in oggetto la concessione di amnistia e indulto, nonché il regio decreto 5 aprile 1944 n. 96, provvedimento con il quale si concederanno amnistia e indulto per reati comuni, militari e annonari, non consentiranno eventuali processi penali. Una giornata triste ed angosciosa per la città di Sulmona e la sua popolazione che, ad ogni anniversario, viene ricordata suscitando sempre riflessioni, dibattiti profondi. I Sulmonesi non hanno mai dimenticato i loro concittadini deceduti, o rimasti feriti, in questa che è una delle giornate fra le più angosciose e drammatiche della storia contemporanea della città di Sulmona e della sua popolazione.(h.7,00)

Andrea Pantaleo