Quel 10 giugno 1981, la tragedia di Vermicino

Sulmona, 10 gugno– Ci sono date ed avvenimenti tragici che resteranno per sempre nella memoria collettiva, che saranno sempre narrati a chi non li ha vissuti, per non dimenticare mai quanto avvenuto. Fino a mercoledì 10 giugno 1981 Vermicino è una località sconosciuta a milioni e milioni di Italiani, una contrada situata a pochi chilometri da Roma. In un afoso pomeriggio del mese di giugno Alfredo Rampi, bambino di soli sei anni, viene inghiottito in un pozzo artesiano; in questa tragedia tutta l’Italia si stringerà vicino alla famiglia ed ai soccorritori, con la RAI che realizzerà una diretta senza interruzioni che terrà tutti gli italiani dinnanzi alla tv con il fiato sospeso, nella speranza che il piccolo Alfredo per tutti Alfredino possa essere salvato.

Purtroppo il finale non sarà quello sperato da tutti: Alfredino non si riuscirà a salvarlo. L’undici giugno 1981 alle ore due di notte l’ANSA, la principale agenzia di stampa italiana, diffonde questa notizia: “un bambino di sei anni, Alfredo Rampi, è precipitato in un pozzo artesiano in disuso profondo oltre cinquanta metri nelle campagne di Vermicino, sui castelli Romani. Il piccolo Alfredo si è fermato miracolosamente su una sporgenza, dopo un volo di circa venti metri, rimanendo ferito”; queste sono le prime righe della notizia che sconvolge l’Italia intera. Con il trascorrere delle ore i comunicati stampa si susseguono: si apprenderà che il bambino è precipitato ad oltre trenta metri di profondità, ed è purtroppo ferito. Il diametro del pozzo è strettissimo, di soli trenta centimetri; l’intervento sarà molto lungo di molte ore e non facile. I soccorsi giungono immediatamente e si organizzano al meglio al fine di trarre in salvo il bambino. Tutta l’Italia si mobilita: a Vermicino la gente giunge con ogni tipo d’invenzione al fine di dare il suo apporto. Il presidente della Repubblica Sandro Pertini raggiunge immediatamente il luogo della tragedia ed esprime di desiderio di ascoltare la voce di Alfredino.

È un bambino con un coraggio straordinario; tutti i maggiori quotidiani in prima pagina riportano la drammatica notizia La sciagura di Vermicino varca i confini nazionali coinvolgendo anche la società internazionale. La triste notizia fa il giro del mondo Fra le persone impegnate in prima linea sin dall’inizio ne ricordiamo alcune: Isidoro Mirabella, detto l’Uomo Ragno, uno dei primi ed indimenticabili volontari a scendere all’interno del pozzo artesiano, lo speleologo Donato Caruso altro volontario il quale scenderà nel pozzo, nel tentativo di raggiungere Alfredo e trarlo in salvo, Angelo Licheri anche lui si cala nel pozzo per salvare Alfredo. Questi sono solo alcuni degli innumerevoli eroi di questa nefasta vicenda italiana, che vede unita l’intera nazione, tutta la società civile italiana ed internazionale, uniti dalla speranza di poter salvare Alfredino. Sul posto giungono anche speleologi e professionalità d’ogni genere. Saranno impiegate anche trivelle le quali riusciranno a scavare decine di metri; dopo un primo strato morbido si iniziano ad avere forti difficoltà dovute alla circostanza che, la trivella, si trova di fronte ad uno strato molto duro e roccioso; la zona è vulcanica. Ogni tentativo e tutti gli sforzi per salvare il bambino purtroppo saranno tristemente, tragicamente vani; il mondo e l’Italia intera piangono davanti la Tv, la società civile è particolarmente scossa per questa tragedia che ha segnato per sempre la storia d’Italia, del popolo italiano. I funerali di Alfredo Rampi vengono celebrai a Roma il 15 luglio nella chiesa di San Lorenzo fuori le mura, vicino il cimitero del Verano, nel quale il bambino riposerà per sempre. Molti saranno i fiori e le testimonianze di cordoglio e, oltre alle corone delle autorità e di quelle giunte da ogni parte d’Italia, dei parenti, degli amici, vi sono quelle dei detenuti del carcere di Rebibbia, di Lucca, degli stessi fiorai del piazzale del Verano.. L’omelia funebre sarà officiata da Don Francesco Terribile parroco di Vermicino; è presente il Presidente della Repubblica Sandro Pertini partecipe sin dall’inizio in questa sciagura italiana. Il feretro, con le spoglie mortali di Alfredo Rampi, è portato a spalla da coloro che hanno fatto di tutto per salvarlo mettendo a repentaglio finanche le loro vite; all’uscita della chiesa la bara è accolta da un lungo, commosso applauso dalla folla. A distanza di quarant’anni questa immane tragedia italiana, che ha segnato per sempre il popolo italiano, è ricordata da tutti con rispetto, memoria indelebili. Alfredo Rampi è un angelo in più che protegge ed illumina da lassù, un bambino dal coraggio straordinario travolto da un tragico destino.

Andrea Pantaleo

La fonte delle informazioni e le fotografie sono tratte dal libro dal titolo Vermicino l’Italia nel pozzo autore Massimo Gamba con la prefazione di Walter Veltroni edito dalla casa editrice Sperling Paperback