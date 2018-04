Punto nascite Sulmona: Pd, grazie Assessore Paolucci

– Si aspetta solo il provvedimento del Ministro della Salute ma le condizioni per ottenere la proroga ci sono tutte.Esultano a ragione i Dem sulmonesi che apprezzano il lavoro fatto in questi mesi, in silenzio,dall’Assessore alle politiche sanitarie della Regione non mancando di esprimere soddisfazione anche per le battaglie dell’apposito Comitato e di quanti sono stati sempre in prima linea per difendere gli interessi della città e del territorio-

Sulmona, 17 aprile– Anche se è necessario aspettare l'ufficializzazione da parte del Ministero il punto nascita dell'Ospedale di Sulmona puo' dirsi salvo. Le anticipazioni dell'Assessore regionale alle politiche sanitarie Silvio Paolucci lasciano ben sperare. Lo scrive oggi in una nota il Circolo Pd di Sulmona-

una bella notizia e finalmente dopo anni di ritardi, inadempienze, mortificazioni possiamo incassare un bel risultato che lascia ben sperare per il futuro. "Per la città di Sulmona e per il vasto territorio del Centro Abruzzo- dice il Pd- si tratta di

Il PD di Sulmona esprime soddisfazione per questo risultato e ringrazia l’Assessore Paolucci ma anche tutti coloro che si sono battuti in città e sul territorio in difesa di questo presidio di straordinaria importanza a cominciare dal Comitato per la difesa del Punto nascita, le Associazioni, cittadini tutti impegnati per lo stesso obiettivo questo a dimostrazione che quando la città riesce a lottare nel segno dell’unità e con il cuore i risultati, prima o poi, arrivano sempre” (h. 13,00)

