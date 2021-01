Punto nascita Sulmona,M5S: “Continua la propaganda del centrodestra”

-“Il centrodestra riesce a strumentalizzare e a fare propagandaSi tratta di un tema che riguarda i diritti dei cittadini, per il quale il MoVimento 5 Stelle si è sempre battuto in prima fila col massimo spirito di collaborazione, senza guardare al colore politico. È proprio per questo che oggi ( ndr ieri), durante il Consiglio regionale, abbiamo firmato entrambe le risoluzioni, presentate dalla maggioranza e dall’opposizione, per dimostrare il nostro atteggiamento di massima apertura sull’argomento, pensando unicamente alla salvaguardia di un presidio importante per il nostro territorio. Dispiace tuttavia constatare che, al contrario, il centrodestra abbia ancora una volta utilizzato l’arma della propaganda.Il solito atteggiamento di chi, in preda all’imbarazzoLo affermano i Consiglieri del Gruppo M5S in Regione Abruzzoa seguito delle risoluzioni presentate durante il Consiglio regionale di questo pomeriggio riguardo il Punto Nascita di Sulmona. Incalza poi il Consigliere. “È inaccettabile che il Presidente Marsilio non. Ci sono diverse realtà, come ad esempio l’Emilia Romagna, in cui, con interlocuzioni di merito con il Comitato Percorso Nascita, è stato possibile andare in deroga al Decreto Lorenzin rispetto alla chiusura di Punti Nascita. Invece in Abruzzo tutto ciò non avviene perché, evidentemente, la Giunta si limitaLa conseguenza non poteva che essere il parere negativo del Ministero. Davanti alla mia richiesta di chiarimenti su quanto fatto dalla Giunta regionale, il Presidente ha fatto spallucce, limitandosi a leggere una relazione del Direttore Generale in cui si è fatto riferimento a potenziamenti che, di fatto, sembrano non risultare ancora attivi presso il Punto Nascita. Il MoVimento 5 Stelle, ancora una volta, ha dimostrato che il proprio atteggiamento è costruttivo, nell’interesse di trovare una soluzione definitiva al problema, collaborando con tutti.” conclude.