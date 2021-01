Punto nascita Sulmona: solidarietà anche da Roccaraso

Roccaraso, 22 gennaio– “Occorre fare tutto il possibile affinché il punto nascita di Sulmona non chiuda. La Pandemia, che stiamo vivendo, ci insegna che occorre tutelare la vita in ogni suo stadio. Sosterremo ogni azione civile e pacifica per fare in modo che il punto nascita non chiuda”. È quanto dichiara Alessandro Amicone, presidente dell’associazione Roccaraso futura in merito alla richiesta di chiusura del punto nascita di Sulmona. “Occorre dire basta ai provvedimenti calati dal cielo – aggiunge Amicone- e da chi non conosce i nostri territori. Il punto nascita di Sulmona è da anni un luogo di riferimento per tutto il territorio Peligno e dell’Alto Sangro. Si parla di nascite 0 e dello spopolamento delle aree interne abruzzesi e poi si chiede la chiusura di un punto nascita. Siamo all’assurdo”.