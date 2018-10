Punto nascita Sulmona: per la Uil tanta amarezza

Sulmona, 26 Ottobre– “ Ieri si è concretizzata tecnicamente da parte del Comitato percorso nascite nazionale del Ministero della Sanità la chiusura del punto nascite del presido ospedaliero di Sulmona”.Lo rilevano segretario provinciale dell’area peligno-sangrina Marcello Ferretti e Dr. Mauro Gabrielli della UIL medici e il direttivo territoriale commentando le notizie che si sono accavallate nelle ullime ore a proposito della probabile chiusura del punto nascita dell’Ospedale di Sulmona

“La vicenda del punto nascita di Sulmona – prosegue la Uil-lascia tanta amarezza e sconcerto ma anche tanta confusione rispetto ai fatti che si sono susseguiti in questi anni. La battaglia ebbe inizio nel 2015 dopo il decreto n° 10 del commissario ad acta Luciano D’Alfonso che imponeva la chiusura del punto nascita di Sulmona insieme a quello di Atri, Penne e Ortona

Nei giorni a seguire iniziò il presidio permanente fuori la struttura ospedaliera da parte delle Organizzazioni sindacali con una grande manifestazione da parte di cittadini e studenti a difesa dell’Ospedale dell’Annunziata. Tutto ciò innescò un sollevamento popolare a catena da parte sia delle forze politiche che dei comitati civici che culminò con l’occupazione del Consiglio Comunale. L’amara verità fu che, nonostante la giusta rivendicazione da parte di un territorio a mantenere i suoi presidi essenziali a salvaguardia della salute dei propri cittadini, la politica non ebbe il coraggio di decidere e demandò tutto ai tecnici.

Arrivò il giudizio dell’ Agenas che stabilì la necessità di attivare il servizio di elisoccorso anche in notturna una volta attivati lo STAM “ trasporto assistito materno” e lo STEN “trasporto di emergenza neonatale”.Il giudizio dell’Agenas congelò la chiusura del punto nascite che sancì la supremazia del tecnicismo sulla politica concretizzatasi in queste ore.

Oggi i quadri e dirigenti sindacali della Uil Fpl si riuniranno in Assemblea per discutere delle iniziative da mettere in atto dopo il parere del CPNn (Comitato Percorso Nascite nazionale) del ministero.(h. 15,00)