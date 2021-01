Punto nascita Sulmona: Ora tutti ne scoprono l’utilità. Ma due anni di silenzio raccontano altra storia

Sulmona, 23 gennaio- La decisione di arrivare alla chiusura del punto nascita presso l’Ospedale di Sulmona ha scatenato nella giornata di ieri una valanga di reazioni e polemiche in tutta la regione. Molte le prese di posizioni anche da parte di consiglieri regionali, dai sindacati, da associazioni diverse.Tutti ritengono che attorno a questa vicenda bisogna costruire una battaglia unitaria per spingere, prima di ogni cosa la Regione a fare tutto e bene il proprio lavoro. Poi aprire con i parlamentari abruzzesi una vertenza vera e propria con il Governo centrale a rivedere tutta la problematica o comunque a garantire al Centro Abruzzo un servizio di primaria necessità. Un problema ancora piu’ urgente se si tiene conto che nonostante il declassamento dell’Ospedale di Sulmona ( che non è dipeso da una delibera del Comune di Sulmona come molti ferscobaldi continuano a ripetere) ma da una strategia precisa assunta nel pieno della gestione Commissariale della Sanità, cioè dall’urgenza di risanare i debiti delle gestioni precedenti, imposta dal Governo centrale al territorio veniva assicurato la continuità del servizio. Quello che è successo negli ultimi anni ( sopratutto dopo l’uscita dal Commissariamento gennaio 2017) bisogna accertarlo attentamente e se il tavolo nazionale ha assunto una posizione così improvvisa ( non dalla sera alla mattina come ripetono in tanti) significa che chi doveva tutelare a Roma gli interessi dell’Abruzzo non lo ha fatto. Perchè? Quindi da ieri stiamo raccogliendo,pubblicandole integralmente, tante posizioni da parte della politica abruzzese. Le peggiori e scarse sono quelle della politica locale, quasi tutta, che ripetono il solito ritornello e cercano di scaricare,.maghari, la colpa o sul sindaco della città oppure come quelli che sostengono il Governo Marsilio su Governo Centrale. Che politica è questa? Per carità tutto legittimo e possibile ma almeno risparmiatelo ai sulmonesi piu’ attenti che conoscono bene quello che è accaduto, perchè è accaduto e sopratutto a quelli che si sono battuti per garantire le condizioni, quasi impossibili, perchè il presidio ospedaliero restasse Ospedale di 1^ livello. Ecco gli altri documenti arrivati in redazione

Pd Sulmona: altra mortificazione per il territorio

Sulmona, 23 gennaio- La chiusura del “Punto Nascite” del nosocomio cittadino, questa volta richiesto con un invito perentorio a fissarne la data da parte del Ministero alla Regione, è il colpo mortale ad un territorio ed una città che si vedono così ulteriormente mortificati, in spregio ad una popolazione di questa “area interna” in sofferenza ormai da anni. “Piove sul bagnato” verrebbe da commentare, in barba alle roboanti promesse dei Marsilio e della Scoccia, con le quali ci hanno illusi per la durata di intere campagne elettorali sulla salvaguardia di un così importante presidio sanitario.

Ed ancora più insulse ci appaiono le stridule grida della Casini che minaccia ultimatum a destra e a manca alla fine di una sindacatura che ha segnato il punto più basso della vita socio-economica di questa povera città. Come dimenticare infatti che il declassamento del SS. Annunziata ad “Ospedale di Base” è avvenuto anche grazie ad una delibera della sua Amministrazione approvata in un Consiglio Comunale prono ai desiderata del suo tutor, l’allora assessore regionale Gerosolimo? La miopia di una scellerata operazione dei tagli alla sanità regionale che hanno visto soccombere in modo particolare le aree interne rispetto ai territori della costa, risalta in tutta la sua gravità, oggi più che mai, di fronte ai tragici eventi della devastante pandemia da coronavirus.Questa vicenda, purtroppo, rappresenta plasticamente la conclusione fallimentare di cinque anni di vuoto amministrativo in cui ci ha precipitato il sodalizio Gerosolimo -Casini -Di Masci che per fortuna stiamo per archiviare.

Da qui ripartiremo, con l’impegno ad una sacrosanta battaglia per restituire ad un territorio dalle particolari condizioni di disagio, innanzitutto orografico che renderebbe particolarmente complicato raggiungere presidi sanitari sul territorio regionale, condizioni accettabili di assistenza sanitaria con il reintegro dell’ “Ospedale di Primo livello” al servizio del territorio del CentroAbruzzo. Così in una nota il Circolo Pd di Sulmona ( segue)

Forza Italia Sulmona è in difesa della vita che nasce

Sulmona, 23 gennaio- È davvero incredibile dover commentare durante una pandemia, la decisione arrivata dal Ministero della Sanità sulla chiusura del Punto nascita di Sulmona. Si rimane basiti di fronte a tutto ciò, dopo che il governo tutto, nella persona del Ministro Speranza, giustamente garantiva proprio dalle esperienze che stiamo vivendo il rilancio della medicina del Territorio.Forza Italia sin dal 2015, quando il decreto Lorenzin poneva dei parametri per il mantenimento sul territorio nazionale dei Punti nascita, ha intrapreso grandi battaglie iniziando con l’atto del Senato del 30 aprile 2015 n. 3-01706, Interpellanza urgente a firma della Senatrice Paola Pelino, in cui si chiedeva di rivedere la decisione medesima, spiegando la complessità della nostra area e di un territorio montano dal punto di vista orografico molto particolare.

L’allora Ministro della salute Lorenzin, riconoscendo tale motivazione, rispose che si sarebbe potuta fare un’eccezione per l’Ospedale di Sulmona purché si fosse garantito un reparto attrezzato e organizzato. Grazie a quella Interrogazione, alle battaglie sostenute dal gruppo di FI e alla solidarietà di varie associazioni locali, si riuscì a bloccare un provvedimento che avrebbe nuociuto in maniera pesante al nostro territorio. Oggi il nostro appello – già interpretato in modo esemplare dal Presidente della Giunta regionale Marsilio e dall’Assessore alla Sanità Verì – è rivolto anche e soprattutto alla Senatrice Di Girolamo esponente della forza di maggioranza di questo paese, certi che darà il suo contributo affinché questa decisione venga immediatamente bloccata. Speriamo che il governo abbia una visione più ampia della Sanità nazionale, aiutato dall’esperienza terribile della pandemia che stiamo vivendo, uno dei momenti più terribili della Repubblica.Saggezza vuole che andare a toccare i punti nevralgici della Sanità, come un Punto nascita, in territori così particolari, certificherebbe di non aver capito quello che la storia del momento ci sta insegnando.

FI Sulmona chiede a tutti coloro che hanno responsabilità istituzionale, di attivarsi immediatamente presso il governo nazionale e il Ministro della Salute Speranza, affinché questo scempio non venga compiuto. Pronti ad aprire un confronto immediato con tutti coloro che vogliono solidarizzare e affrontare questo grande problema, ringraziamo tutto il personale medico e paramedico del Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Sulmona, per il lavoro che stanno svolgendo con grande professionalità e umanità. Alle future mamme del nostro territorio, assicuriamo un impegno continuo e costante affinché i primi gemiti dei futuri neonati siano sentiti da tutti coloro che difendono la vita. Lo scrive oggi in una nota il Coordinatore di Forza Italia Sulmona Lorenzo Fusco ( segue)

Quaglieri (Fdi) replica a Paolucci (Pd): il punto nascite di Sulmona lo chiude il Governo nazionale

“Che il Consigliere Pietrucci lo ammetta o meno, il Punto nascite di Sulmona lo chiude il governo nazionale. L’ennesima beffa ai danni del nostro territorio di cui solo questo governo giallo-rosso è capace. Evidentemente, neanche le battaglie che il collega del Pd tanto vanta di aver condotto negli anni a nulla sono valse. Ma non stia qui, oggi, a pavoneggiare con dichiarazioni mendaci e propagandistiche al solo scopo di mascherare di chi è la vera responsabilità di una scelta così scellerata. Oramai è diventata una moda, per gli esponenti del partito democratico e degli altri partiti di opposizione , tentare di scaricare ogni colpa sulle spalle del presidente Marsilio e della maggioranza , all’indomani di un nuovo misfatto del governo centrale e tal volta giocando di anticipo. Una tecnica di cattiva politica che lascia il tempo che trova, così come è stato per le infinite passerelle dalfonsiane che promisero ai cittadini della Valle Peligna – a chiacchiere – la permanenza del Punto nascite grazie alla proroga dell’apertura che la passata legislatura regionale riuscì ad ottenere. Il risultato è tutt’altro, il Ministero dispone oggi perentoriamente la cessazione di un servizio sanitario fondamentale, pur sapendo che il reparto di ostetricia dell’ospedale di Sulmona rappresenta il punto di riferimento imprescindibile per un ampio bacino di popolazione, soprattutto nell’ottica delle emergenze/urgenze. Il Punto nascite non si tocca e la Regione continuerà ad adoperarsi affinché venga mantenuto nella sua piena funzionalità. Mi sarei aspettato vera indignazione da parte del Consigliere Pietrucci ma se non l’ho colta e davvero ce l’ha vada con i suoi compagni a bussare con forza alle porte romane, anziché ridursi a sbraitare contro chi il proprio dovere lo sta già compiendo”. Così, in una nota il consigliere di Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Sanità in Consiglio regionale, Mario Quaglieri. ( segue)