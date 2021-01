Punto nascita: Di Girolamo(M5S): “Due anni di assordante silenzio da parte di Regione”

Sulmona, 22 gennaio-A distanza di due anni, ci troviamo nella medesima situazione che induce il Comitato Percorso Nascite nazionale del Ministero della Salute ad esprimere parere negativo alla richiesta di proroga chiusura del Punto nascita di Sulmona.Abbiamo la fortuna di avere nei reparti del punto nascita un personale medico estremamente qualificato, che è costretto a rendere ordinario quello che è straordinario, senza il personale necessario e senza i mezzi adeguati. Una situazione che, per il prolungarsi negli anni di una “non azione”, non dà la possibilità al comitato tecnico ministeriale di esprimere parere diverso dai precedenti.

Ho intenzione di convocare nei prossimi giorni i Rappresentati Regionali locali, il Sindaco e i tecnici del settore per tracciare una linea comune volta a chiedere formalmente alla Regione Abruzzo e all’assessore Verì quali siano stati gli impedimenti per attuare gli investimenti assicurati dal centrodestra regionale in campagna elettorale per mettere in sicurezza questo Punto Nascite che, ad oggi, permetterebbero di garantire il diritto di tutte le mamme del territorio di essere assistite e partorire a Sulmona. Così in una nota la senatrice Gabriella Di Girolamo (M5S)