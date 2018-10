Punto nascita: Bianchi(FI),la politica si svegli

Sulmona,26 ottobre- Incongruente con la realtà orografica e climatica della Valle Peligna il provvedimento licenziato per il punto nascita di Sulmona dal tavolo percorso punti nascita presso il Ministero della Salute.È quantomai evidente che l’iter sulla richiesta di deroga per il Punto Nascita dell’Ospedale di Sulmona ha sofferto e soffre tuttora di mancanza di monitoraggio attento e consapevole da parte della politica e del Sindaco Casini (l’unica a non votare la delibera consigliare di proposta per Sulmona del presidio ospedaliero di primo livello) e delle istituzioni regionali e nazionali.Lo scrive oggi il Consigliere comunale Elisabetta Bianchi (FI)

Non vorremmo essere proprio noi- aggiunge il capogruppo di Forza Italia– a dover rimpiangere un Ministro del PD, ed infatti vale la pena ricordare al Ministro pentastellato Grillo che il suo predecessore, l’allora Ministro Lorenzin rispondendo alla questione posta dalla Senatrice Paola Pelino, aveva rimandato la questione

subordinandola però alla messa in sicurezza del punto nascita di Sulmona di competenza esclusiva di Regione Abruzzo. È importante poi che Regione Abruzzo configuri al Ministero una nuova proposta per l’ospedale di Sulmona che non sia l’ospedale di base implementato bensì un vero ospedale di primo livello con un punto nascita in deroga. Ora spetta alla Senatrice Di Girolamo massima istituzione rendere conto del monitoraggio

effettuato e del contributo proposto. La battaglia entra nel vivo e chi ambirà alla candidatura di consigliere regionale dovrà dimostrare di conoscere le questioni che attanagliano da troppo tempo la Valle Peligna tra cui quella

irrinunciabile del diritto alla erogazione dei servizi sanitari".