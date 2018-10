Publius Ovidius Naso torna ad affascinare Piazza XX Settembre

Sulmona, 27 Ottobre- Tanta gente alla cerimonia di inaugurazione della Statua di Ovidio restaurata presente in Piazza XX Settembre dal 30 aprile 1925, giornata nella quale fu inaugurata alla presenza di Sua Maestà il Re d’Italia Vittorio Emanuele III, il Ministro Alessandro Sardi, il Vescovo di Sulmona Nicola Iezzoni, il Sindaco Pilade Perrotta e molti cittadini ed autorità militari. Presenti questo pomeriggio in Piazza Venti Settembre Autorità Militari e Civili fra le quali il Sindaco della città Annamaria Casini, il Presidente del Consiglio Comunale Katia Di Marzio, l’Assessore alla Cultura Alessandro Bencivenga, l’Assessore Nicola Angelucci, i Consiglieri Comunali Antonio Di Rienzo, Roberta Salvati, Maurizio Balassone, Francesco Perrotta, Elisabetta Bianchi, per una giornata di memoria, ossequio, onore al sommo ed imperituro Ovidio.

Il restauro della statua di Ovidio è stato realizzato grazie ai fondi donati dalla famiglia Bevilacqua nativa di Sulmona la quale, all’inizio degli anni settanta, emigrerà in Canada. Nel corso della cerimonia vi è stata una video conferenza con il Sindaco della città canadese di Vaughan Maurizio Bevilacqua, il quale non ha nascosto la soddisfazione e l‘emozione per questo prezioso traguardo raggiunto. Ha sottolineato nel Suo intervento che la città di Sulmona non è soltanto conosciuta in Canada ma in tutto il mondo. Sono stati recitati alcuni versi tratti dall’opera i Tristia che il poeta compone durante il Suo lungo esilio, attendendo sino alla morte un’indulgenza che mai giungerà. Vi sono stati anche momenti musicali legati alla danza con alcune coreografie legate alla danza. Figura affascinante quella di Ovidio che ancora oggi, dopo secoli, suscita fascino legando indissolubilmente il presente ad un passato illustre e prestigioso della città di Sulmona, con i suoi fasti straordinari.

L’intento di realizzare una statua dedicata alla figura ed alla memoria di Ovidio la Società Civile della città inizia a desiderarla sin dal 1857, quando un ufficiale inferiore dell’esercito Borbonico tal capitano Enrico Pianelli, procede ad aprire una significativa sottoscrizione volta ad avere la finalità di raccogliere i fondi necessari per realizzare l’opera, la quale dovrà essere collocata nella Piazza dell’Annunziata; si tenta l’ambizioso progetto ma purtroppo non si approda a nulla di concreto. Trascorreranno ben trent’anni giungendo all’anno 1887 in data 30 agosto quando la città rumena di Costanza oggi denominata Tomi, tramite le Sue Autorità, procede ad onorare Ovidio realizzando ed erigendo una statua di bronzo in Piazza dell’Indipendenza realizzata dallo scultore Ettore Ferrari. Nonostante questa lodevole e significativa iniziativa della città di Costanza, dovranno trascorrer altri quarant’anni prima che nella città di Sulmona, in Piazza XX Settembre, si collochi ed inauguri la statua di Ovidio; lo stesso realizzatore sarà Ettore Ferrari il quale non presenzierà alla cerimonia inaugurale poiché fervente Repubblicano. Ettore Ferrari è stato fervido Massone, convinto Repubblicano, fermo oppositore del fascismo.

Nella statua di Ovidio collocata in Piazza XX Settembre è inciso il fascio disteso a terra quale presagio di come sarebbe andata l’avventura fascista. Tale particolare è stato rinvenuto al termine del XX Secolo durante alcuni lavori di restauro. Cerimonia emozionante quella di questo pomeriggio la quale ha riconsegnato alla città di Sulmona ed al mondo la statua dell’immortale Ovidio, quale millenaria carta d’identità della città. Ovidio è tornato in maniera affascinante e trionfante a splendere, ad essere il prezioso punto di riferimento della città di Sulmona. Devo rivelarvi Signori Lettori che Piazza XX Settembre con la statua di Ovidio coperta non era più la stessa: mancava nel celebre salotto cittadino il fondamentale punto di riferimento, il millenario sigillo che, dal 30 aprile 1925, impreziosisce Piazza XX Settembre. Publius Ovidius Naso è tornato a stare con noi. In quasi un secolo di Sua presenza in Piazza, sono già trascorsi novantatre anni, Ovidio ha udito innumerevoli comizi elettorali, a prestato attenzione agli innumerevoli discorsi culturali, ha visto la presenza di molte generazioni di studenti liceali, ha udito dibattiti di ogni genere. Publius Ovidius Naso è sempre con noi e continuerà in futuro a stare ininterrottamente insieme a noi: osserva, ascolta, immerso nei Suoi autorevoli pensieri e riflessioni.

Andrea Pantaleo

Fotografia in bianco e nero tratta dal libro Sulmona in camicia nera immagini di un epoca autore Giuseppe Di Tommaso, opera edita dalla casa editrice EMMETRE Sulmona, opera da me acquistata ed in mio possesso