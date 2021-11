Pubblicato il numero di ottobre-novembre del bimestrale Abruzzo nel Mondo

Sulmona, 1 Novembre– La rivista dà ampio rilievo alla visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pescara per l’inaugurazione dell’IMAGO MUSEUM, Museo d’arte moderna e contemporanea di proprietà della Fondazione Pescarabruzzo, che ospita attualmente la mostra “Andy Warhol e Mario Schifano, tra Pop Art e Classicismo” e due collezioni permanenti, la prima “Impressionisti scandinavi”, la più rilevante rassegna d’arte danese presente in Italia, legata alla scuola di Kristian Zahrtmann in Abruzzo e la seconda relativa alla collezione “Arte, immagine e realtà”, donata dai coniugi Alfredo e Teresita Paglione, con alcuni dei più grandi artisti figurativi del ‘900, come Larry Rivers e Josè Ortega. Ill Capo dello Stato ha colto l’occasione per sottolineare il valore della cultura come uno dei principali settori su cui investite per far fronte alla crisi, come ricorda nel suo articolo Nicola Mattoscio, presidente dell’Associazione Abruzzesi nel Mondo. Altri articoli sull’Imago Museum di Antonio Bini e Alessandra De Nicola.

Sulla inaugurazione del Parco della Memoria a l’Aquila per ricordare le vittime del terremoto del 2009 ad opera del premier Mario Draghi scrive Roberta Di Fabio, che firma anche l’articolo sull’edizione italiana di Here in Cerchio (Lettere ad un figlio emigrato negli USA, 1910-1913), a cura di Aline Di Mattia. Richiamo al 45° Gala del NIAF, in parte condizionato ancora dalla pandemia, che prevedeva l’Abruzzo come regione d’onore. Germano Mascitelli, studioso di emigrazione, ricostruisce la storia poco nota del quotidiano Il Sole d’Italia, fondato in Belgio nel 1946 e pubblicato fino al 1994. La rivista ripropone, a distanza di un secolo, una sintesi dell’articolo di Raffaele Fimiani pubblicato sul mensile L’Abruzzo, a proposito della nutrita e qualificata presenza degli abruzzesi a Milano.

Generoso D’Agnese ricostruisce le origini abruzzesi dei fratelli Anthony e Joe Russo: i fratelli registi degli Avengers. Odoardo Di Santo, da Toronto, recensisce l’edizione italiana del saggio “Benedetto Croce e il fascismo italiano”, pubblicato in Canada da Fabio Rizi. Daniela Massitti scrive delle meritorie iniziative per ricordare l’emigrazione organizzate dalla Proloco di Giuliopoli, spopolato paese della provincia di Chieti. Dell’originale esperienza di ricerca delle radici a Pennapiedimonte, spopolato paese della Maiella orientale, si occupa Antonio Bini, che scrive anche della mostra sulla guerra del Vietnam del fotoreporter scomparso Ennio Iacobucci, che lavorava per Time, AP e Reuters, allestita a Morrea, nel suo paese natale, dove oggi vivono meno di dieci abitanti. Mario Setta e Maria Rosaria La Morgia annunciano per il prossimo anno la ripresa del Sentiero della Libertà/Freedom Trial, sospeso a causa della pandemia. Altri articoli riguardano la presentazione dell’Abruzzo da parte all’Unitre-Universitas di Lucerna da parte di Rita Cappellucci, l’incontro on-line tra una delegazione di giornalisti teramani con il Nick Rapagnani, presidente Associazione Regionale Abruzzese – Delaware County – Delco (ARAD) in concomitanza con “l’Italian American Heritage Festival” e la presentazione del libro di Maria Delli Quadri, Il Mondo di Maria, memorie dell’Alto Sannio.La rivista dà anche notizia del Premio alla carriera per il giornalismo estero conferito a Goffredo Palmerini e il l’annunciato conferimento del Premio Pratola il prossimo 13 novembre ad Enrico Mentana.

Oltre all’edizione cartacea, la rivista è disponibile anche sul sito www.abruzzomondo.it