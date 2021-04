Psi: mancano i vaccini, penalizzati i fragili

Sulmona,21 aprile- Da un paio di giorni la atttività di somministrazione dei vaccini nella provincia dell’Aquila è balbettante per mancanza di dosi. La somministrazione è frenata essenzialmente per quanto riguarda i soggetti fragili, penalizzandoli fortemente, in quanto le dosi di cui c’è carenza sono quelle prodotte dalla Pfizer e dalla Moderna.

Pare chi i soggetti in attesa, appartenenti a questa delicata categoria (e che avrebbero dovuto avere una precedenza assoluta) sono molti e non hanno ricevuto ancora neanche la chiamata con la quale viene fissato l’appuntamento.

Non vogliamo fare polemica anche se pensare che ci sono persone con patologie importanti e in qualche caso gravi che sono ancora in attesa mentre molte altre, che tutto sommato lavorano dietro una scrivania e non hanno soverchi contatti con il pubblico, hanno avuto una corsia preferenziale e sono state già vaccinate, fa ribollire il sangue.Ma guardando avanti i socialisti auspicano che non appena arriveranno le dosi Pfizer e Moderna esse siano destinate in via esclusiva ai soggetti fragili. Tra l’altro facendo una cernita, all’interno del settore, e dando la precedenza assoluta a quelle persone che patiscono patologie gravi ed importanti rispetto a situazioni che, ancorchè vulnerabili, sono ben meno allarmanti e più facilmente controllabili. Così in una nota i socialisti della Federazione dell’Aquila

.