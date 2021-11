Provinciali:Proietti ha scelto Caruso

Sulmona, 18 novembre- Delineata definitivamente la mia candidatura a Presidente della Provincia Dell’Aquila, ho intrapreso una serie di interlocuzioni con le rappresentanze consiliari delle amministrazioni, per verificare la disponibilità soprattutto del mondo civico. Tra le varie opportunità ho ricevuto la piena disponibilità del dottor Maurizio Proietti, con il quale mi lega una vecchia amicizia, maturata nella comunanza politica degli anni duemila. La candidatura di Proietti si pone in un panorama di relazioni che egli ha conservato integre sul più vasto territorio peligno-alto Sangro, per rappresentare gli interessi delle comunità, ma soprattutto per risolvere a pieno le vicende che riguardano il Comune di Sulmona nel campo dell’edilizia scolastica. A lui va la mia stima e gratitudine per aver accettato questa importante sfida..Lo annuncia stamani in una nota lo stesso candidato alla Presidenza della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso