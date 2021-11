Provinciali: Proietti( Sulmona), ecco le ragioni della mia scelta

Sulmona, 18 novembre– L’accettazione della mia candidatura alla Provincia in una lista civica a sostegno del candidato Angelo Caruso non è una improvvisazione. Dopo aver riflettuto sul fatto che avremmo rischiato di portare acqua al mulino di un altro territorio, a scapito del nostro, ho pensato che qualcuno dovesse difenderlo. Ho ritenuto che la candidatura del mio amico Angelo Caruso, potesse essere quella giusta per Sulmona e la Valle Peligna. La mia è una scelta che va oltre i colori di partito e mira alla difesa del territorio (Alto Sangro compreso).Che la mia sia una scelta libera, lo dimostra il fatto che non ho tessere di partito, e pertanto non ne subisco i diktat. Ho mantenuto buoni rapporti con quasi tutti gli amici con cui ho condiviso in passato il mio percorso politico, molti di loro oggi ricoprono il ruolo di consigliere comunale e qualcuno quello di sindaco. È a loro che chiederò il sostegno. Questa mia decisione non vuole inficiare minimamente la solidità della coalizione Liberamente Sulmona e la mia lista di appartenenza Sulmona Libera e Forte: vuole essere un modo per rafforzarle e poter lavorare per il territorio. Pertanto, chiedo a tutti i Consiglieri comunali di Sulmona di maggioranza e minoranza di appoggiare la mia candidatura a sostegno di Sulmona e del territorio. Rivolgo lo stesso appello a tutti i Consiglieri comunali dei paesi del comprensorio peligno e dell’alto Sangro.

Maurizio Proietti Consgliere comunale Sulmona