Provincia:appaltati i lavori per oltre 100 mila euro sulla S.P. n. 99 “di Pettorano”.

Pettorano sul Gizio, 3 settembre – Firmato, presso la sede della Provincia dell’Aquila di Via Monte Cagno in L’Aquila, il contratto d’appalto per i lavori di sistemazione del versante di monte in frana al km. 2+100, ricadente nel territorio del Comune di Pettorano sul Gizio (L’Aquila) per un importo complessivo pari a € 101.043,07 oltre l’iva corrente che saranno eseguiti dall’impresa Strada e Ambiente s.r.l. con sede in Chieti.

“Dopo l’appalto per la sistemazione delle strada S.P. n. 52 “Nolfese dir”, S.P. n. 53 “dell’Albanese”, S.P. n. 12 “Frentana” e la S.P. 13 “Morronese” per un importo di oltre 1 milione e 148mila euro, continuano gli interventi sulle strade della Valle Peligna – dichiara il delegato alla viabilità, Andrea Ramunno -, per restituire alla nostra utenza una rete viaria percorribile in totale sicurezza e contribuire al rilancio economico delle aree interne. Altri interventi sono previsti nei prossimi mesi, frutto dell’impegno di questa amministrazione per lo sviluppo di un territorio dalle innumerevoli potenzialità”.

“Le nostre aree necessitano di interventi urgenti – dichiara il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso -, e la Provincia investe, ogni mese, tutte le risorse disponibili per aprire nuovi cantieri in ogni area di nostra competenza. Ringrazio per lo sforzo e l’impegno il consigliere delegato, Andrea Ramunno e l’intero settore della viabilità che lavora alacremente per il raggiungimento degli obiettivi programmati”.