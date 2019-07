Provincia: Vincenzo Calvisi è il nuovo Vice Presidente

L’Aquila, 16 luglio.– Il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ha firmato questa mattina il decreto che nomina il consigliere Vincenzo Calvisi, nuovo Vice Presidente della Provincia dell’Aquila in sostituzione dell’ex Consigliere e Vice Presidente, Alberto Lamorgese. Come ormai noto, in seguito al commissariamento del Comune di Avezzano, Alberto Lamorgese, è automaticamente decaduto dalla carica e sostituito, nelle scorse settimane, dal consigliere del comune di campo di Giove Domenico Ciccone, lasciando altresì la carica di Vice Presidente vacante. Vincenzo Calvisi, consigliere del Comune di Fossa , eletto nella lista di centrodestra “Forza Popolare”, ha le deleghe in materia di Edilizia Scolastica e Comunicazione. (. 16,00)