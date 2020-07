Provenzano: Sud, “ora è necessario osare,zero oneri sulle donne”

“Due anni senza oneri contributivi in favore dell’occupazione”. Peppe Provenzano, ministro per il Sud e la coesione territoriale, in un’intervista al Mattino parla della strategia del governo per l’utilizzo dei fondi europei e sottolinea: “con il Recovery Fund mai così tanti soldi al Mezzogiorno. Già dal 2021 il taglio degli oneri contributivi del 30% per uomini e del 100% per le donne”. Come spendere i fondi del Recovery Fund nei tempi molto ravvicinati previsti dall’Ue? “La prima cosa da fare – risponde il ministro – è applicare la riserva del 34% e recuperare capacità di spesa, come stiamo facendo, per accelerare l’attuazione del Piano Sud 2030 che è una delle gambe su cui si muoverà il Piano nazionale che di qui a settembre dovremo definire. Partiremo dalle missioni previste nel documento, e cioè scuola, salute, infrastrutture e innovazione, oltre all’attrazione degli investimenti, a partire dalle Zes. Ma dobbiamo osare di più”. “Abbiamo bisogno di accompagnare il rilancio degli investimenti pubblici e privati- aggiungfe Provenzano- con una fiscalità di vantaggio che eviti il collasso occupazionale nel Mezzogiorno”