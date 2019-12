Protezione civile:convenzione Regione-Università- Collegio geometri

L’Aquila,27 dicembre– La Giunta regionale, nel corso della riunione di questa sera, su proposta del Presidente Marsilio, ha approvato la Convenzione tra Regione Abruzzo, Università degli Studi dell’Aquila e Collegio dei geometri per l’istituzione di un corso di laurea in Protezione Civile interno alla Facoltà di Ingegneria. Si tratta del primo corso di laurea nel settore in questione in Italia e prende spunto dalle esigenze dei Comuni che spesso si trovano in situazione di difficoltà in ambito di redazione dei Piani di Protezione Civile e in particolare nella gestione delle emergenze. Obiettivo di questo corso di laurea è quello di offrire un’adeguata formazione per poter inserire i futuri laureati a servizio del territorio non solo regionale.(h. 21,00)