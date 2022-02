Protezione civile, alla stazione pluviometrica di Sulmona riconoscimento di stazione centenaria

Sulmona,17 febbraio- La stazione pluviometrica di Sulmona, installata per la prima volta nel 1908 tramite un bando dell’Organizzazione meteorologica mondiale (organismo preposto allo studio sullo stato e il comportamento dell’atmosfera terrestre, del clima e della conseguente distribuzione delle risorse idriche) è entrata a far parte anche delle stazioni di osservazione centenarie della stessa Organizzazione.I particolari dell’importante riconoscimento saranno illustrati domani, venerdì 18 febbraio, alle ore 11, nel corso di una conferenza stampa che è stata convocata nella sede del Comune di Sulmona, alla quale parteciperanno il sindaco, Gianfranco Di Piero, il direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile, Mauro Casinghini e il vice presidente della CAE, azienda che ha in carico la manutenzione della stazione, Guido Bernardi. Sarà presente anche il team di esperti in idrologia della Agenzia regionale che gestisce la stazione.

A seguire, sul luogo dove sorge la stazione pluviometrica, verrà svelata la targa celebrativa che attribuisce alla stazione centenaria il prestigioso riconoscimento dell’Organizzazione metereologica mondiale