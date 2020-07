Protesta a Sulmona per la pedonalizzazione del centro storico

Sulmona, 22 luglio– Nei giorni scorsi a Sulmona molto si è discusso circa la decisione da parte dell’Amministrazione comunale Sindaco di procedere alla totale pedonalizzazione e chiusura del centro storico della città. La vicenda, sin da subito, è stata foriera e motivo di forti polemiche e contestazione sia da parte degli imprenditori aventi le rispettive attività nel centro storico, sia dei residenti.

Questa mattina l’Associazione Sulmona fa Centro, presieduta da Raffaello Pacificounitamente al segretario Antonio Cinque, ha dato vita ad una protesta civile e democratica al fine di far sentire le ragioni e presentare le richieste da parte dei cittadini. La decisione di attuare tale manifestazione di protesta ha trovato conferma ieri sera, nella sede del Sestiere di Porta Japasseri, dove l’Associazione ed i cittadini si sono riuniti, al fine di fare il punto della situazione. Dopo ore di dibattito, confronti, scambi d’opinione, è maturata la decisione di attuare la protesta di oggi.

Nel corso della manifestazione di questa mattina non sono mancati alcuni momenti di contestazione, tensione, subito riportati nei binari della correttezza e della democrazia. Molte le contrarietà da parte delle persone, molte le polemiche per questa decisione, la quale ha diviso la città fra cittadini favorevoli alla pedonalizzazione e cittadini fermamente contrari; l’Associazione Sulmona fa Centro, per affermazioni e richieste del direttivo, ha presentato all’Amministrazione Comunale, al Sindaco di Sulmona, le seguenti richieste: la totale apertura veicolare di Corso Ovidio la mattina dalle ore cinque alle ore dieci, il pomeriggio dalle ore quindici alle ore diciassette, mentre nei giorni di venerdì, sabato, domenica la totale pedonalizzazione. Richieste queste che, nelle prossime ore, dovranno vedere un pronunciamento da parte del Sindaco della città. Sono stati ricevuti in mattina l’Avvocato Giuseppe D’Angelo legale rappresentante dell’Associazione Sulmona fa Centro, ed il Segretario dell’Associazione Antonio Cinque, i quali, al termine di un lungo colloquio con il primo cittadino sono scesi all’interno del cortile di palazzo San Francesco, sede dell’e Assise comunali, al fine di riferire quanto presentato ed argomentato con il Sindaco Annamaria Casini. La vicenda della pedonalizzazione del centro storico continua a far discutere, ad animare il dibattito, le polemiche di quest’estate con le associazioni di categoria che, nei prossimi giorni, hanno annunciato che proseguiranno nella protesta civile, per far sentire le loro ragioni. Si asserisce da più parti che l’economia del centro storico cittadino, già duramente provata, con tale provvedimento di pedonalizzazione aumenterà i disagi, la crisi economica, le problematiche.

Alcuni esercenti delle attività del centro storico lamentano l’impossibilità, l’enorme difficoltà per i corrieri e fornitori, di raggiungere i loro esercizi commerciali per scaricare la merce; da non dimenticare anche le normative in vigore per alcune tipologie di alimenti e prodotti quali farmaci, alimentari come i dolci, ed altre tipologia di beni di consumo. I quali necessitano di particolare attenzioni onde scongiurare eventuali avarie dei prodotti. La questione della pedonalizzazione del centro storico di Sulmona, sarà nei prossimi giorni argomenti di dibattito, ma anche di ferma lotta e prese di posizioni, come hanno sottolineato alcuni cittadini ed imprenditori del centro storico Sulmonese, fermamente decisi a proseguire ed andare avanti per difendere i loro diritti. Notevole è stata questa mattina la presenza dei cittadini in questa manifestazione di protesta civile, tutti uniti e coesi. Nelle prossime ore si attendono sviluppi sulla vicenda.

Andrea Pantaleo