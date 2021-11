Prorogati i termini per abbonarsi alla stagione di prosa del Caniglia

Sulmona, 16 novembre- È stata prorogata la campagna abbonamenti alla nuova stagione di prosa del Teatro “Maria Caniglia” di Sulmona, inaugurata lo scorso sabato 13 novembre alle 21:00 con lo spettacolo Fronte del porto, con la regia di Alessandro Gassmann e l’interpretazione di Daniele Russo. Sull’onda del grande successo della serata di apertura, l’Associazione “Meta”, responsabile della gestione, ha deciso di prorogare i tempi per abbonarsi ai restanti spettacoli del cartellone. La scelta è dovuta anche all’esigenza di colmare i ritardi tecnici che non hanno consentito di avviare la campagna abbonamenti nei tempi programmati.

Il prossimo spettacolo in scena sarà Boomerang – gli illusionisti della danza, che si terrà sabato 18 dicembre alle 21:00. Prodotto da RBR Dance Company Illusionistheatre e diretto da Cristiano Fagioli, che firma anche le coreografie insieme a Cristina Ledri e Alessandra Odoardi, Boomerang è uno spettacolo affascinante e immaginifico, che vedrà gli otto danzatori protagonisti inscenare quadri fortemente evocativi e intrisi di poesia.

Il cartellone proseguirà con la prima produzione firmata dal Teatro Maria Caniglia in coproduzione con l’Istituto Ivanov di Roma con il contributo di Gazprombank, Fahrenheit 451 Teatro e Mulino ad arte, intitolata Il grande inquisitore e tratta da una delle opere più note e significative di Dostoevskij. La pièce sarà allestita a Sulmona tra dicembre e gennaio con la regia di Daniele Salvo e che qui debutterà in prima nazionale il 15 gennaio 2022 alle 21:00. Il 3 febbraio alle 21:00 sarà a volta dello spettacolo L’anima buona di Sezuan di Bertolt Brecht, una produzione Best Live, con la regia e la partecipazione in scena di Monica Guerritore. A chiudere la stagione, sabato 5 marzo 2022 alle ore 21:00, sarà la Compagnia dell’Alba in Piccole Donne – il musical di Broadway.

La formula proposta per l’abbonamento comporta l’acquisto simultaneo di quattro biglietti, dei quali tre a prezzo pieno in relazione all’ordine di posto scelto e il quarto al costo di € 5. Gli abbonamenti sono in acquistabili esclusivamente presso l’Ufficio Servizi Turistici di Sulmona – Palazzo della SS. Annunziata in Corso Ovidio. Di seguito le tariffe fissate per gli ordini di posto: Platea e palchi di I e II Ordine € 25 (ridotto € 23), Palchi di III ordine e Anfiteatro € 22 (ridotto € 20), Palchi IV ordine € 15 (ridotto € 13), Loggione € 13 (ridotto € 10).