Sulmona,24 dicembre- Lo abbiamo detto, e scritto, subito. Il gesto delle dimissioni del sindaco di Sulmona per protestare contro la decisione del Governo per la storia del Gasdotto Snam e centrale di compressione a noi è piaciuto Le consideriamo, ieri come oggi, un gesto di grande dignità politica e di amore per la città. Una decisione abbastanza rara nella politica di questi tempi quando troppa gente si distingue sempre per opportunismi e furbizie sciocche.

Non è piaciuto invece( e lo abbiamo scritto anche questo) la forma adottata, molto semplicistica, comunicata malamente e scoordinata. Ma questo non importa. Ha prevalso invece il cuore e l’emozione del momento. La colpa sicuramente è dei cattivi maestri che in una fase così delicata non hanno saputo guidare, non tanto il sindaco di una grande città che prende un’iniziativa clamorosa. quanto la donna inesperta chiamata a questo ruolo. Con la stessa franchezza oggi diciamo che non ci piace affatto questa freddezza di molti amministrazioni del circondario e soprattutto in queste ore gli appelli di quanti si affannano ad invitare la signora sindachessa a rivedere la sua decisione.

Se lo farà o meno lo vedremo nei prossimi giorni o settimane. Oggi quegli inviti non ci piacciono perché ci sembrano un po’ interessati e lontano dallo spirito che ha accompagnato il gesto del sindaco di Sulmona.

La storia di questa città ha sempre dimostrato dai fatti di Jamme mo’ alla vicenda della Provincia e recentemente anche in occasione della difesa del Tribunale che ci sono momenti in cui la coesione territoriale fa la differenza senza pensare ai ruoli che ciascuno riveste oggi. E poi diciamocelo francamente la solidarietà non ha colori politici, né si puo’ invocare a piacimento ma deve scattare da sola senza calcoli elettorali.

A proposito di elezioni. a nessuno venga in mente a Sulmona di utilizzare le dimissioni del sindaco Casini per vantaggi elettori personali e per nuovi posizionamnti e cambi di casacca. La città non capireppe e soprattutto non potrebbe mai perdonare. Ma di questo sicuramente dovremo parlare nei prossimi giorni. Buon Natale a tutti

Asterix