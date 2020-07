Processo Open Arms a carico di Salvini: Renzi voterà si

Oggi Matteo Renzi prenderà la parola nell’aula di Palazzo Madama per dire che i suoi senatori voteranno sì al processo a carico di Matteo Salvini per il caso Open Arms. Lo anticipa stamani lo stesso Renzi alla “ Stampa” definendo lo stesso Salvini “ un venditore di tappeti” Dopo settimane passate con le carte coperte, a ripetere che prima bisogna leggere i documenti dei magistrati, l’ex premier fa la sua mossa e non rompe il fronte dalla maggioranza. Ed è la stessa decisione presa per l’altra vicenda dei migranti, quella del presunto sequestro sulla nave Gregoretti