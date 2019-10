Prima giornata di premiazioni del Premio Nazionale Sulmona

Sulmona, 11 ottobre– Prima giornata di premiazioni e seconda giornata della quarantaseiesima edizione del Premio Nazionale Sulmona, rassegna internazionale d’arte contemporanea, evento il quale si è tenuto nel polo museale civico diocesano. Pubblico come sempre della grandi occasioni il quale, sente sempre il dovere di non mancare a quest’appuntamento culturale, il quale colloca la città ovidiana al centro di importanti relazioni internazionali. Come sempre giungono a Sulmona per prendere parte al premio nazionale artisti da ogni nazione e continente del mondo, onorando l’evento e la città d’Ovidio con la loro presenza, esponendo le loro opere.Il Premio Sulmona, è rinomata rassegna internazionale d’arte contemporanea, la quale ha visto quest’anno la presenza di centonovantuno espositori, ai quali vanno aggiunti altri negli altri settori dell’evento, per un totale di duecento artisti giunti da ogni parte del mondo e continente internazionale.

I premiati di questa sera sono stati Miao Zhe dell’università di Zajiang, per la storia e la critica d’arte, i premi speciali per la cultura sono stati conferiti a Pietro Grasso magistrato antimafia, Valter Colasante artefice di Muntagninjazz, i premi design Corradino D’Ascanio sono stati consegnati a Matteo Canzio, Andrea Cattabriga, Sebastiano Longaretti, Francesco Rodighiero, Giuseppe Mincolelli. I premi di fotografia Alfonso Rossetti sono stati conferiti a Letizia Battaglia, Arnaldo Paulo, Virgilio Del Boccio, i premi di architettura Paolo Giorgi sono stati assegnati a Antonio Castellucci, Alberto Lemme, Biancamaria Colasacco, Franco De Vitis, Anna Colangelo, Panfilo Porziella Claudio Tatoli. Presente inoltre al premio Vittorio Sgarbi presidente onorario del Premio Nazionale Sulmona, le parlamentari Gabriella Di Girolamo Stefania Pezzopane, l’ex parlamentare Paola Pelino, il sindaco di Sulmona Annamaria Casini, uomini di cultura, pensiero. Domai sabato dodici ottobre avrà luogo la terza ed ultima giornata della quarantaseiesima edizione della manifestazione, la quale vedrà la consegna di altri premi ad altri personaggi celebri, oltre alla presenza del soprano lirico Chiara Tarquini.

Il Premio Sulmona è evento allestito ed organizzato dal Circolo D’Arte e cultura il Quadrivio. Molti gli uomini di cultura e di pensiero presenti in quest’ennesima edizione del Premio Sulmona, molti i cittadini giunti anche da altri territori della regione desiderosi di non mancare. Sono stati presenti come in altre edizioni Carlo Fabrizio Carli, Giorgio Di Genova, Enzo Le Pera, Cosimo Savastano, Duccio Trombadori, Maurizio Vitiello, Gaetano Pallozzi oggi novantaquattrenne fondatore del Premio Sulmona. Il presidente del Premio Nazionale Sulmona Raffaele Giannantonio non ha nascosto l’emozione, la soddisfazione, per il traguardo autorevole ed i risultati che la manifestazione ha raggiunto. Una giornata nella quale la cultura è stata ancora una volta protagonista indiscussa unendo innumerevoli persone artisti e pubblico. Sulmona si conferma città d’arte e cultura, pilastro di relazioni culturali internazionale di eminente rilievo.

Andrea Pantaleo