Prezza: da oggi la XI^ festa del carciofo

Prezza, 18 maggio– Tutto è pronto a Prezza, per l’undicesima edizione della festa del carciofo L’evento si svolgerà oggi e domani e, come sempre, il cartellone degli appuntamenti è ricco di iniziative Oggi a partire dalle ore diciannove ci sarà l’apertura degli stand con la possibilità di degustare ed acquistare i prodotti, che saranno in esposizione nei padiglioni; la serata a partire dalle ore ventuno vedrà esibirsi la band musicale Italia novanta e, a seguire, la serata musicale DJ. Domenica diciannove, dalle ore dodici, ci sarà l’apertura degli stand; alle undici si esibirà la Little Swing Band, alle ore diciassette sarà la volta del tributo al cantautore De Andrè, alle ore diciotto due chitarre in viaggio, alle ore diciannove la Gianna ed altre storie, ed alle ore ventuno ci sarà il concerto conclusivo. Non mancherà lo svago per i bambini dalle ore sedici alle diciotto con animazioni dedicate alla serenità e spensieratezza dei bambini. Per quanto concerne gli assaggi alimentari nelle due giornate si potrà degustare la lasagna con la crema di carciofi. Nelle due giornate saranno presenti inoltre docenti, sia gli alunni dell’istituto agrario Arrigo Serpieri, i quali terranno incontri culturali sulla produzione dell’agronomia in particolare sulla produzione del carciofo. Prezza è rinomata per la produzione del carciofo che è impiegato anche nel mondo dei medicinali per le sue qualità. È pianta erbacea e dal gusto particolarmente gradevole. Prezza è un comune secolare collocato alle pendici della montagna e dal paese si può ammirare il panorama della valle peligna, contornato dalle montagne. Il territorio del paese è particolarmente fertile con le produzione di mandorle, olio, carciofi. Il paese è ammucchiato su una costa sassosa.

Come in tutti i feudi anche in Prezza nel corso dei millenni hanno signoreggiato illustri genie che hanno conferito lustro e prestigio all’incantevole borgo. Nel possedimento vi è stata la famiglia dei baroni Alesi di Villapiana aristocratico lignaggio che ha avuto altri importanti feudi in Regione. Da menzionare anche i Cantelmo presenti altresì in Sulmona, Popoli, Pacentro, Rocca Pia, Pettorano sul Gizio, Vittorito, ed altre eminenti genie che daranno lustro e prestigio al feudo. Come tutti gli antichi borghi si possono ammirare le antiche chiese di S. Lucia, S. Maria del Soccorso, S. Rocco, S. Giuseppe, della Madonna della Croce e della Madonna di Loreto, al cui interno vi sono beni mobili di pregiato valore. Undici edizioni della festa del carciofo sin qui avutesi sono la lapalissiana volontà di proseguire un percorso autorevole, sia con la storia sia del feudo, sia con l’antica produzione del carciofo e della gastronomia locale.

Andrea Pantaleo