Sulmona, 15 gennaio- Crsce l’attesa in queste ore in Abruzzo per l’arrivo do Presidente della Repubblica,Sergio Matteralla, che sarà opgg in visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Ad accogliere il Presideente sarà il Presidente dell Infn Fernando Ferrari

I laboratori del Gran Sasso sono la più grande e importante infrastruttura di ricerca al mondo dedicata alla fisica delle astroparticelle. Alla presenza del Capo dello Stato saranno anche celebrati i 30 anni di attività scienyifica dei Laboratori Nel corso della giornata, alla presenza del Capo dello Stato saranno anche celebrati i 30 anni di attività scientifica dei Laboratori. Il programma della visita del Capo dello Stato prevede, dopo il saluto delle autorità, gli interventi del presidente dell’Infn e del direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Stefano Ragazzi, anche quelli del prof. del fisico Antonino Zichichi, ideatore dei laboratori e del Premio Nobel per la Fisica Carlo Rubbia (h. 8,30)