Presentato il progetto Comunicare per Proteggere; il cittadino soccorritore di se stesso

Sulmona, 30 settembre– – Conferenza stampa questo mattina a Sulmona, all’interno dei locali della sede dell’COC, Centro Operativo Comunale , per presentare un interessante progetto ed iniziativa che vede coinvolti quattordici comuni del territorio, oltre ai comuni insiti nella Comunità Montana Sirentina.

Presenti il sindaco di Sulmona Annamaria Casini, Sindaci e amministratori dei comuni del territorio, rappresentanti della Comunità Montana Sirentina, uniti in un progetto che ha la finalità di prevenire ed affrontare situazioni d’emergenza. Comunicare per Proteggere è un progetto avviato dalla Regione Abruzzo, con l’obiettivo di creare una forte cooperazione fra la protezione Civile e i comuni del territorio, per gestire al meglio eventuali situazioni d’emergenza.

I comuni interessati e coinvolti nell’iniziativa sono Sulmona comune capofila, Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Cocullo, Introdacqua, Pacentro, Pettorano Sul Gizio, Prezza, Roccacasale, Scanno, Villalago, e la Comunità Montana Sirentina . L’iniziativa è stata illustrata da Francesco La Vella capo del progetto, mentre le modalità di registrazione e la procedura per scaricare l’app sono state esposte dalla signora Anna Serroni.

Obiettivo di fondo del progetto resta comunque l’avvio di una nuova fase di sensibilizzazione ed esaltazione della cultura di prevenzione sui temi della protezione civile ma sopratutto una rinnovata collaborazione fra la Regione ed i Comuni del territorio per fronteggiare i rischi e le emergenze che dovessero verificarsi in caso di calamità.

Tale iniziativa, risponde all’avvio da parte della regione Abruzzo, la quale ha visto il coinvolgimento dei comuni per accrescere le conoscenze dei cittadini della cultura sulla sicurezza, ma anche per migliorare sempre più i processi di decisione, di comunicazione fra le persone insite nell’iniziativa, nonché nella gestione di eventuali eventi di calamità.

I Centri Operativi Comunali (COC) saranno dotati con la presenza di strumentazione tecnologica e, fra le molte realtà, vi sarà l’introduzione di un’app la quale procederà ad informare i cittadini interessati di eventi calamitosi in atto, o imminenti. L’app conterrà la mappa completa dei piani di emergenza con tutte le informazioni sui punti di accoglienza, invierà al cittadino i comportamenti da tenere e seguire in caso di rischio di terremoti, problematiche idrogeologiche, meteorologiche, incendi ed altro ancora; l’app agirà in sinergia ed in maniera diretta con le sale di controllo dei COC.

L’app sarà disponibile su Google Plat Store e Appstore e potrà essere scaricata direttamente dai siti dei comuni. Giornata e incontro d’eminente valore, coesione sia sociale, sia istituzionale sia territoriale, al fine di prevenire e gestire al meglio situazioni di difficoltà e calamità. La sicurezza dei cittadini la si gestisce ed affronta meglio creando unità d’intenti e coordinamento operativo fra le Istituzione, la Protezione Civile, i Cittadini.

