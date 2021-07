Sulmona:presentato il progetto Centro Tecno Algos

Sulmona, 14 luglio– Presentato questa mattina a Sulmona, nella sala conferenze del Centro Pastorale Diocesano, il Centro Tecno Algos un progetto ambizioso e fondamentale il quale nasce dalla collaborazione, dall’unità d’intenti fra la Fondazione ISAL e la Casa di cura San Raffaele di Sulmona, il qui fine è attuare sempre più l’osservanza dell’articolo 32 della Costituzione Italiana, il quale tutela il diritto alla salute.

Presenti Massimo Fini direttore scientifico dell’IRCCS San Raffaele Roma, William Raffaeli oggi assente Presidente Fondazione Isal, Gianvincenzo D’Andrea Vicepresidente della Fondazione Isal, Giorgio Felzani primario dell’Unità Spinale Casa di Cura San Raffaele di Sulmona, Roberto Sant’Angelo Vicepresidente Consiglio Regionale d’Abruzzo, Annamaria Casini Sindaco di Sulmona Sergio Pasquantonio Presidente dell’Università telematica San Raffaele Roma; si sono collegati in video conferenza l’artista Teresa De Sio Ambasciatrice Fondazione Isal, Gabriele Cirilli Ambasciatore Fondazione Isal, Antonello Bono Direttore Scientifico Fondazione Isal, Vanni Caruso Ricercatore Fondazione Isal, Valentina Malafoglia Ricercatrice Fondazione Isal, Vincenzo Palmieri Direttore U.O. di Terapia del dolore ASL Benevento. Il dolore è sofferenza per milioni di persone ed occorre essere presenti sul territorio per prestare aiuto, cure, conforto, speranze. Si tratta di una nuova struttura per la ricerca e la cura del dolore cronico, il quale deriva da neuromielolesione che sarà attivato nella casa di cura San Raffaele di Sulmona.

Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute in Italia almeno tredici milioni di persone soffrono di questa grave patologia e, almeno quattro milioni, non riescono ad avere le cure e gli interventi necessari.

Si necessita di investimenti consistenti nel campo della ricerca scientifica, al fine di raggiungere l’ambito e fondamentale traguardo di fornire ai pazienti le cure necessarie. Sulla base di questa situazione nazionale, motivati dalla responsabilità ed esperienza professionale del settore, la Fondazione Isal, d’intesa con l’IRCCS San Raffaele di Roma, hanno preso la decisione di creare nella città di Sulmona, all’interno della Casa di Cura San Raffaele, il Centro Tecno Algos, realtà di ricerca e cura che si prefigge il conseguimento del traguardo di fornire ai malati un trattamento riabilitativo a seguito di una lesione neuro midollare. Con la fondazione del Centro Tecno Algos nella città ovidiana nasce una struttura sanitaria innovativa, ma anche una realtà di sviluppo sia della Valle Peligna, sia del centro Abruzzo.

Il fine è di avere collaborazione nel campo della ricerca scientifica, oltre ad avviare un progetto innovativo. Come ha sottolineato Massimo Fini si punta a creare in Abruzzo un IRCCS specializzato sul dolore; la strada da percorrere è sicuramente impegnativa, ma il progetto è ambizioso, di fondamentale importanza. Nel corso della conferenza si è ricordata l’emanazione della legge 38 la quale garantisce l’accesso alle cure palliative della terapia del dolore, da parte del malato, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza. Una giornata fondamentale sia per la città di Sulmona, sia per il territorio peligno e la regione Abruzzo. Il diritto alla salute, deve essere garantito sempre più, al fine di alleviare le sofferenze e le difficoltà dei pazienti affetti da dolore cronico. La città di Sulmona, il territorio, sono protagonisti anche in questo settore medico scientifico, grazie all’intesa presentata oggi in città. Alleviare il dolore, riuscire a sconfiggerlo, è fondamentale realtà della vita delle persone.

Andrea Pantaleo