Presentato il libro su Leopoldo Dorrucci

Sulmona, 28 ottobre- Presentato a Sulmona, presso il Centro Pastorale Diocesano il libro realizzato da Ezio Mattiocco dal titolo Leopoldo Dorrucci una vita operosa, in occasione del 130° anniversario della sua morte. L’evento è stato organizzato dall’Università Sulmonese della Libera Età e dalla Deputazione Abruzzese di Storia Patria. Presenti Ezio Mattiocco, Walter Capezzali Presidente della Deputazione di Storia patria degli Abruzzi, Domenico Taglieri Presidente della Società di scopo della Fondazione Carispaq, Lando Sciuba Presidente sede Abruzzese Fondazione Nazionale Giuseppe Capograssi, Katia Di Marzio Presidente del Consiglio Comunale di Sulmona, l’Assessore alla Cultura Alessandro Bencivenga; a moderato il dibattito vi è stato Fabio Valerio Maiorano . Il libro rappresenta un itinerario sulla figura e la vita di Leopoldo Dorrucci nato a Sulmona nel 1815 sacerdote, uomo di cultura, compositore di opere importanti quali sonetti ed inni, nonchè traduttore delle opere di Ovidio

Leopoldo Dorrucci una volta diventato sacerdote si reca nella città di Napoli nella quale frequenterà personaggi di cultura e, nella città partenopea, si perfezionerà nelle discipline filosofiche e matematiche. Tornato a Sulmona diventa protagonista indiscusso dell’Ottocento secolo legato all’intramontabile, glorioso Risorgimento, con le sue centouno battaglie occorse al fine di unire il suolo italiano in un’unica nazione, con un’unica bandiera del magnifico Tricolore. Egli tesserà importanti relazioni d’amicizia ad iniziare dall’immortale Panfilo Serafini, altro personaggio leggendario Sulmonese.

Leopoldo Dorrucci da politico e patriota vivrà da protagonista in prima persona tutti gli avvenimenti legati all’unità d’Italia, con la presa di porta Pia avvenuta da parte dei bersaglieri nel 1870, quando i reparti entrano a Roma sconfiggendo l’esercito pontificio e ponendo fine al vetusto stato pontificio; l’anno seguente la capitale d’Italia mediante la legge 3 febbraio 1871 numero 3 sarà trasferita da Firenze a Roma. Il Papa si dichiarerà prigioniero nei palazzi pontifici ed avrà inizio la questione romana, la quale sarà risolta con la stesura del Patti Lateranensi stilati l’undici febbraio 1929, fra il capo dell’Esecutivo italiano Benito Mussolini ed il cardinale Segretario di Stato Pietro Gasparri. La figura e la riscoperta di Leopoldo Dorrucci, in questo libro realizzato da Ezio Mattiocco, rappresenta anche la volontà di far tornare alla luce il glorioso passato mai obliato, quale forma di riscatto anche per le difficili condizioni in cui versa oggi la città di Sulmona e l’intero territorio della Valle peligna.

Leopoldo Dorrucci in occasione degli avvenimenti legati all’Unità d’Italia avrà una posizione di protagonista indiscusso. Leopoldo Dorrucci è stata una della massime espressioni sia della cultura, sia della traduzione delle celebri opere di Publius Ovidius Naso, lasciando un patrimonio culturale ingente e di gran valore. Viene eletto parlamentare nel 1861 nel collegio di Popoli ed inizia ad impegnarsi per la città Ovidiana in maniera responsabile anche in politica, pensando ad ammodernare il territorio peligno comprese le ferrovie; egli fonderà inoltre la Deputazione Abruzzese di Storia Patria. Dorrucci ebbe anche amicizia con Pansa il quale, in occasione dei funerali di Leopoldo Dorrucci, pronuncia un’affermazione destinata a diventare storica, immortale: “il feretro di Leopoldo Dorrucci segna il termine di quella invitta falange di prodi che, col senno e con la mano, prepararono il Risorgimento e l’apoteosi d’Italia e di questa terra classica degli Abruzzi”. Grazie ad Ezio Mattiocco per questa ennesima pubblicazione la quale rappresenta il proseguo di un itinerario costernato da importanti pubblicazioni e per aver riportato alla luce una delle figure tra le più autorevoli dell’ottocento sulmonese,

Andrea Pantaleo