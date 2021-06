Presentato il cartellone estivo della Camerata Musicale Sulmonese

Sulmona a,14 giugno– Il desiderio di tutti è di ripartire dopo questo periodo di oltre un anno di chiusure, tensioni, restrizioni, paure, causate dalla pandemia di Coronavirus. Presentato questa mattina a Sulmona, all’interno del Foyer del teatro Comunale Maria Caniglia, il cartellone estivo per l’estate 2021. Presenti Antonio Tanturri Presidente della Camerata Musicale Sulmonese, Isidoro Ranieri Vice Presidente della Camerata, Domenico Taglieri Presidente della Fondazione Carispaq, l’assessore alla Cultura della città di Sulmona Manuela Cozzi, Gaetano di Bacco Direttore Artistico della Camerata Musicale, Tina Montemiglio consigliere della camerata Musicale. Molta l’emozione per la riapertura degli appuntamenti musicali, i quali saranno sei nella città di Sulmona, quindici nei territori della valle peligna e valle subequana, coinvolgendo i borghi secolari. Domenico Taglieri, presidente della Fondazione Carispaq, ha precisato che l’ente della Fondazione intende essere presente ad ogni iniziativa ed avvenimento della città, quale fondamentale realtà di sostegno. Gaetano Di Bacco ha sottolineato la sua soddisfazione, la quale è di tutti, per essere riusciti ad organizzare questo cartellone di concerti estivi, i quali segnano la fondamentale, emozionante, coinvolgente ripartenza dopo la pandemia. Inoltre chiunque, volesse dare il suo apporto economico alla Camerata, può donare sia il due per mille, sia il cinque per mille, o scegliere una delle due.

Sulmona intende proseguire la sua tradizione musicale, la quale è collegata al teatro cittadino, il quale ha il nome del celebre, immortale soprano lirico Maria Caniglia. L’inaugurazione avrà luogo sabato 21 giugno 2021, alle ore diciotto e trenta al teatro Maria Caniglia, con il concerto dedicato a Beethoven con la giovane orchestra d’Abruzzo costituita da quarantacinque elementi diretta dal maestro Pasquale Veleno. Gli altri appuntamenti avranno luogo al cortile del palazzo dell’Annunziata; torna protagonista il melodramma, l’opera lirica, con la rappresentazione della Bohème di Giacomo Puccini la cui regia sarà di Katia Ricciarelli celebre soprano di fama internazionale. L’opera andrà in scena il 30 luglio 2021 alle ore ventuno e trenta al parco Fluviale Augusto Daolio. Non mancheranno i concerti dedicati all’organo, secolare strumento musicale, con la quarta edizione la quale ha in programma tre concerti alla cattedrale di San Panfilo il ventotto giugno, il primo luglio, il cinque luglio 2021, tutti alle ore diciannove. Si è data comunicazione che ad ottobre si avrà la sessantottesima stagione della Camerata Musicale con l’inaugurazione in programma il diciassette ottobre. I biglietti saranno disponibili e si potranno acquistare mediante prenotazione obbligatoria, nella sede dell’associazione dal lunedì al venerdì dalle dieci alle dodici e trenta, oppure su Ciaotickets fino al raggiungimento della capienza consentita dalle normative CCovid. Il pagamento potrà essere effettuato anche attraverso i voucher info 0864/212207 dal lunedì al venerdì dalle dieci alle tredici.

Il costo del biglietto dei concerti è di dieci euro, mentre per la Bohème è di venticinque euro. Saranno osservati tutti i protocolli e le misure di prevenzione anti covid, con l’obbligo di indossare la mascherina dall’ingresso, fino al raggiungimento del posto; inoltre si dovrà rispettare la distanza di almeno un metro ad eccezione dei componenti dello steso nucleo familiare, o convivente. In oltre si comunica che verrà rilevata la temperatura corporea impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi. La musica si conferma pilastro culturale fondamentale per la coesione sociale.

Andrea Pantaleo