Presentato a Sulmona il piano di pedonalizzazione del centro storico

Sulmona, 6 novembre– Presentato questa mattina a Sulmona, a palazzo San Francesco, il piano di pedonalizzazione per il riordino del centro storico cittadino. Presenti il sindaco di Sulmona Annamaria Casini e Nicola Trinchini funzionario del comune. Tante le novità in programma con l’amministrazione comunale, che ha l’intenzione di coinvolgere direttamente cittadini, associazioni di categoria di professionisti, commercianti, l’intera società civile, al fine di realizzare sia la democrazia rappresentativa, sia la democrazia diretta, con il fondamentale binomio e collegamento fra eletti ed elettori, uno dei pilastri della politica democratico repubblicana.

L’amministrazione ha dato inizio ad un progetto sperimentale per realizzare la pedonalizzazione del centro storico, argomento sul quale si dibatte da molti anni. L’obiettivo di pedonalizzazione del centro storico è realtà che rientra nel programma di mandato dell’attuale amministrazione eletta a palazzo San Francesco. Oltre alla pedonalizzazione del centro storico, con la chiusura del traffico, nel programma di realizzazione si prevedono anche infrastrutture fra le quali i parcheggi per le auto. Il territorio della città e la stessa città vanno valorizzati così come ha precisato il sindaco Annamaria Casini; la millenaria città di Sulmona annovera uno dei centri storici fra i più belli della regione Abruzzo, del centro Italia. Altra realtà ritenuta peculiare consta nella sperimentazione al fine di verificare gli effetti che il programma produrrà. L’amministrazione comunale ha inteso coinvolgere direttamente i cittadini e le le associazioni di categoria. Nei giorni di mercoledì tredici e giovedì quattordici novembre il sindaco Annamaria Casini, ascolterà le associazioni di professionisti e di categoria, per avere un confronto, scambi di idee, avere proposte in merito. Il sindaco ha precisato che in questi giorni ha avuto già delle proposte ed ha precisato che, la questione della pedonalizzazione del centro storico cittadino, è argomento che ha la massima attenzione da parte dell’opinione pubblica. È stato stilato da parte dell’amministrazione un questionario sia cartaceo, reperibile sia negli uffici del comando di Polizia Municipale sito in via Mazzara, sia nell’ufficio turistico sito lungo Corso Ovidio al palazzo della santissima annunziata, sia mediante il format online; il questionario ha al suo interno domande specifiche circa la pedonalizzazione del centro storico con risposte non multiple.

Il fine è quello di ascoltare tutti i cittadini al fine di renderli partecipi del progetto; il questionario potrà compilarsi sino a lunedì venticinque novembre ed è disponibile anche cliccando sul link pubblicato online sul sito istituzionale del Comune dei Sulmona (http://www.comune.sulmona.aq.it/index.php?id=18&oggetto=407) e rispondendo alle semplici domande.

Il questionario in formato cartaceo sarà, invece, disponibile sia presso il Comando della Polizia Locale in via Mazara dalle ore 8 alle ore 20, sia presso l’Ufficio Turistico situato a Palazzo dell’Annunziata (dal martedì alla domenica, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30).

In base alle opinioni della collettività l’amministrazione comunale procederà a fare le sue valutazioni in merito. Il sindaco in tal mondo ha ulteriormente precisato che ogni cittadino è chiamato a fare la sua parte, ad avere una posizione di fondamentale importanza. Per le festività del mese di dicembre potrebbero aversi già i primi effetti, i primi risultati e, nel periodo di pasqua e dell’estate dell’anno venturo, le scelte da compiersi saranno ben definite.

Andrea Pantaleo