Presentato a Sulmona il Piano delle opere pubbliche

Sulmona, 19 gennaio– Presentato questa mattina a Sulmona dal Vice Sindaco Nicola Angelucci il Piano delle opere pubbliche che partirà in data ventotto febbraio 2019. In primis l’Amministrazione Comunale ha posto particolare attenzione sulle scuole della città, ad eccezione del Liceo Classico di Sulmona, per il quale è prevista una conferenza di servizi al fine di consentire il superamento delle problematiche tecnico operative che riguardano l’edificio scolastico Sulmonese. Dieci sono le scuole sulmonesi interessate ai lavori di ripristino al fine di creare sicurezza sia per gli studenti, sia per il personale docente e di altre qualifiche professionali. Per quanto riguarda la scuola Capograssi i lavori dureranno un anno.

Nel programma per il 2019 sarà ripristinata e messa in sicurezza Via Turati mediante una spesa di 830.000 euro. Si ripristinerà tutto il costone della strada nonché la messa in sicurezza di tutta l’area interessata il cui progetto è già pronto. Nel programma delle opere pubbliche sono interessati anche interventi riguardanti la Villa Comunale della città per un costo di 200.000 euro di cui 100.000 erogati dalla Regione; i lavori della Villa Comunale riguarderanno le panchine, siepi, giardini, ed atri interventi di ristrutturazione. Saranno realizzate anche operazioni sulle strade della città migliorando la viabilità, i marciapiedi, Vi saranno altresì lavori di realizzazione del marciapiede che da Via Cappuccini arriverà al COGESA, mediante l’istallazione dell’illuminazione pubblica al fine di raggiungere la sicurezza dei cittadini; il costo di quest’intervento è di 200.000 euro per la realizzazione del marciapiede e della viabilità, mentre per l’illuminazione pubblica il costo sarà di altri 100.000 euro. Altra opera di interesse è la realizzazione di un marciapiede che dalla variante condurrà sino al cimitero civico cittadino, sempre per migliorare e garantire la sicurezza dei cittadini, opera questa in programma per l’anno 2020.

Altro intervento ritenuto di fondamentale importanza per l’Amministrazione Comunale consterà nel ripristino del centro storico della città, il cui costo di spesa è stimato in 400.000 euro, diviso in due anni 2019 e 2020; i lavori riguarderanno le strade, i vicoli mediante il ripristino dei cubetti i quali saranno sostituiti al catrame. Fra le strade interessate ai lavori vi è anche Via degli Archibugi, la Piazzetta di Porta Sant’Antonio, Piazza XX Settembre, Piazza Del Carmine e Largo Degli Orefici. Seguiranno lavori che interesseranno tutti i portici della città per un ammontare di 200.000 euro ed avranno in oggetto la tinteggiatura, l’illuminazione, la riparazione del pavimento. Anche Via Papa Giovanni XXIII è interessata ed inserita nel piano delle opera pubbliche mediante il taglio delle piante nel lato destro della strada, le quali saranno sostituite da piante nuove, oltre ad altri lavori di ristrutturazione per un costo di 280.000 euro, lavori questi per i quali il Comune non attuerà alcun mutuo in quanto saranno realizzati mediante operazione tecnica. Infine si è tenuto conto anche del Masterplan il cui costo stimato è di 950.000 euro. I lavori interesseranno il Campo 78, il secolare Eremo di Celestino. Il costo complessivo dell’intero piano di opere pubbliche è stimato in 3.651.500 euro, di cui 1.400.000 con mutui,

Andrea Pantaleo