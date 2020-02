Presentato a Sulmona il concerto del Maestro Uto Ughi

Sulmona,27 febbraio -Presentato questa mattina a Sulmona, nella sala azzurra sede della Camerata Musicale Sulmonese, il concerto del violinista Uto Ughi il quale sarà accompagnato dal pianista Bruno Canino; il concerto avrà luogo domenica otto marzo duemilaventi, alle ore diciassette e trenta, al teatro comunale Maria Caniglia di Sulmona. Uto Ughi e Bruno Canino sono musicisti di fama nazionale e mondiale; vantano una carriera professionale di illustre valore artistico.

Presenti Antonio Tanturri presidente della Camerata Musicale Sulmonese, Isidoro Ranieri vice presidente, Gaetano Di Baccodirettore artistico, Domenico Taglieri presidente della Fondazione Carispaq, Giuseppe Lepore direttore artistico della Gessy produzioni ente che ha collaborato e contribuito alla realizzazione del concerto. Sedici sono i concerti del violinista Uto Ughi in programma in tutta Italia, nelle città capoluogo di provincia; l’unica città non capoluogo di provincia, ad avere l’onore ed il piacere di avere un ennesimo concerto di Uto Ughi, sarà la città di Sulmona. Il concerto sulmonese sarà l’unico in programma per la regione Abruzzo. Sulmona si eleva e raggiunge città importanti quali Bologna. Milano, Foggia, sol per citarne alcune. La Fondazione Carispaq, la regione Abruzzo, il FUS il fondo unico per lo spettacolo, hanno dato il loro fondamentale apporto economico al fine di realizzare il concerto per la regione Abruzzo; è la quarta volta che il violinista Uto Ughi torna nella città di Sulmona. L’ultimo concerto si è avuto nel millenovecentonovantadue. Dopo ventotto anni Sulmona avrà ancora una volta il prestigio di avere uno dei violinisti fra i più celebri e grandi di tutti i tempi, il quale vanta una carriera straordinaria, avendo ricevuto riconoscimenti ed ovazioni in tutto il mondo. I biglietti venduti sino ad ora sono quattrocentocinquanta e, per il concerto dell’otto marzo, giungeranno da ogni località italiana, da città quali Firenze, Bari, ed altre ancora. L’obiettivo è quello di far avere nella città di Sulmona appuntamenti musicali culturali tutto l’anno, mantenendo alta la tradizione di Sulmona che, da sempre, è città d’arte e cultura. Uto Ughi e Bruno Canino rappresentano un binomio professionale di encomiabile valore ed identità della musica italiana nel mondo.

Uto Ughi, all’anagrafe Bruto Diodato Emilio Ughi nasce a Busto Arsizio il ventuno gennaio millenovecentoquarantaquattro. Inizia sin da bambino all’età di sei anni lo studio della musica, debuttando all’età di soli sette anni al teatro lirico di Milano. Ha studiato con celebri maestri perfezionandosi sempre più. Ricordiamo alcuni degli innumerevoli concerti da lui eseguiti fra i quali quelli tenuti a Venezia sia al teatro La Fenice, sia nel Palazzo Ducale. Molte sono anche le sue incisioni in rinomate case discografiche. Il Pianista Bruno Canino nasce a Napoli il trenta dicembre millenovecentotrentacinque, ed è anche compositore e clavicembalista di fama nazionale ed internazionale. Ha studiato con eminenti maestri perfezionandosi sempre più. Si è distinto in autorevoli concerti nazionali ed internazionali ricevendo plauso ed ovazioni. È stato docente di conservatorio insegnando il pianoforte, immortale strumento musicale, il quale ha dato immortalità e composizioni magnifiche scritte da musicisti imperituri quali Chopin, Liszt, Mozart, Beethoven ed altri ancora. Domenica otto marzo, al teatro Maria Caniglia, si avrà ancora una volta il binomio artistico musicale Uto Ughi, Bruno Canino fondamentale, preziosa, illustre identità dell’Italia nel mondo.

Andrea Pantaleo