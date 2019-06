Presentato a Sulmona il cartellone estivo

Sulmona, 21 giugno- Presentato questa mattina a Sulmona, a palazzo San Francesco, il cartellone degli eventi dell’estate Sulmonese 2019 che, come sempre, si conferma ricco di appuntamenti. Presenti Manuela Cozziassessore alla cultura del comune di Sulmona, Carla Del Monacodell’ufficio Turistico, Antonella Di Placidodell’ufficio cultura. Molti sono gli eventi in programma che allieteranno l’estate di Sulmona dalle rievocazioni storiche, con la Giostra cavalleresca di Sulmona e d’Europa, alla musica, alla gastronomia, alla cultura, all’arte, al teatro, alla moda,ai motori, ed altro ancora.

L’obiettivo fondamentale del cartellone estivo consta nel confermare la città di Sulmona realtà d’arte, cultura, con una storia millenaria celebre. Il costo del cartellone estivo è di settantacinquemila euro di cui quarantamila erogati alla giostra cavalleresca, diecimila euro sono stati assegnati all’evento muntagnin jazz, duemila a Sulmona cinema, altri duemila all’associazione celestiniana, La stagione estiva vedrà essere protagoniste una ventina di associazioni alcune delle quali intervenute gratuitamente. Non mancheranno inoltre mostre storiche fra le quali una riguardante l’arma dei Carabinieri, in programma dal primo al sette luglio nella cappella del corpo di Cristo del palazzo della santissima Annunziata, curata dal maggiore Ettore Geri; torna abwine Abruzzo evento in programma il cinque, sei, sette luglio nel cortile del palazzo della santissima Annunziata, giunto alla sua seconda edizione, non mancherà il teatro per i ragazzi, il cinema in cortile in programma il primo, due, tre luglio sempre nel cortile del palazzo della santissima Annunziata. Sabato trentuno agosto ci sarà uno spettacolo quale tributo a Tiziano Ferro, il tutto a realizzare un mosaico autorevole di appuntamenti della città di Sulmona. Si inizia oggi ventuno giugno e si terminerà il ventinove settembre. Molta come sempre è l’attesa per la presentazione del cartellone estivo che accompagnerà le affascinanti notti estive della millenaria città di Sulmona, patria del poeta latino Publius Ovidius Naso. (h. 14,30)

Andrea Pantaleo