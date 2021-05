Presentata la tappa Sulmona Campo Felice del Giro E Bike 2021

Sulmona,12 maggio- Conferenza stampa questa mattina a Sulmona, nell’aula consiliare di Palazzo san Francesco, per presentare l’evento che si svolgerà in Piazza Garibaldi domenica 16 maggio 2021, a partire dalle ore nove del mattino, il quale sarà la tappa di ciclismo Sulmona Campo Felice, valevole per il Giro E Bike 2021.

Presenti il Sindaco di Sulmona Annamaria Casini, gli assessori al Comune di Sulmona Salvatore Zavarella con delega allo sport, Manuela Cozzi alla cultura, i due atleti Pietro Trozzi e Ciro Sito facenti parte della federazione CIP Comitato Italiano Paralimpico, Fernando Ranalli Presidente provinciale dell’Aquila della FCI, la Federazione Ciclistica Italiana, Mauro Marrone Presidente regionale Abruzzo della FCI, Federazione Ciclistica Italiana, Gianfranco Santarelli Presidente Lions club Sulmona, membro del comitato organizzatore, Domenico TaglieriPresidente della Fondazione Carispaq, Ada Di Ianni della Associazione Culturale Music and Dance, Gian Vincenzo D’Andrea dell’Associazione ISAL contro il dolore, Andrea Silvestri dell’associazione ACMI, in rappresentanza della banda d’Introdacqua, che prenderà parte alla manifestazione, gli atleti sulmonesi Paolo Penestrì e Aurelio Di Pietro che prenderanno parte, in rappresentanza del comune di Sulmona, della città Ovidiana, alla tappa del Giro E Bike 2021, in qualità di appartenenti di una delle squadre partecipanti alla competizione, Maurizio AntoniniPresidente della Giostra Cavalleresca di Sulmona.

Nel corso della conferenza stampa si è avuto il collegamento con Roberto Salvador, direttore del Giro d’Italia, il quale sarà presente domenica mattina nel corso della manifestazione sulmonese. La tappa di domenica del Giro E Bike vedrà la partenza alle ore 11 da Sulmona, per poi dirigersi a Raiano, Castelvecchio Subequo, Forca Caruso, Collarmele, Celano, Ovindoli, Rocca Di Mezzo, con arrivo a Campo Felice per un totale di 97 kilometri. A Castel di Ieri la tappa del Giro E Bike si congiungerà con il Giro d’Italia per un momento che sarà storico ed emozionante, ed entrerà negli annali del ciclismo della Regione Abruzzo. Sette saranno le squadre, che prenderanno parte alla gara E Bike, le quali saranno costituite da dieci corridori ognuna, per un totale di 70 partecipanti. Molti gli eventi che avranno luogo nel corso della manifestazione, con la presenza della banda d’Introdacqua, la quale intonerà l’inno nazionale, ed eseguirà celebri composizioni musicali, le dame e i cavalieri della Giostra Sulmonese i quali saranno nei sontuosi abiti rinascimentali, i numeri di Danza delle allieve Music And Dance di Ada Di Ianni, sol per citarne alcuni. Molti saranno gli appassionati di ciclismo i quali saranno presenti in Piazza Garibaldi, un tempo Piazza Maggiore.

La città di Sulmona, nel corso della storia del Giro d’Italia, ha visto molte tappe e passaggi della celebre corsa rosa. Dinnanzi il palazzo sede del Vescovado si è collocato il posto controllo e firma dei corridori, lungo Viale Umberto I, oggi viale Roosevelt, ricordiamo il passaggio del corridore francese Petit Breton il quale guida la volata lungo il viale fra due ali di folla in tripudio, il ciclista Franco Vona il quale vince la sesta tappa del Giro d’Italia del 1992 da Porto Sant’Elpidio a Sulmona, la partenza dalla città di Sulmona il 13 maggio 2012 dell’ottava tappa Sulmona Lago Laceno. Ricordiamo altra partenza del Giro d’Italia dalla città di Sulmona avvenuta il 28 maggio 2009. Fra i corridoi che hanno onorato la corsa rosa ricordiamo Ugo Koblet primo straniero a vincere il giro d’Italia nel 1950, primo non italiano a riuscirvi e, l’anno seguente il Tour de France, succedendo al connazionale Ferdi Kübler che lo aveva vinto l’anno precedente, realizzando in tal modo la storica accoppiata svizzera nella vittoria del Tour de France. Da menzionare anche Vito Taccone, soprannominato il “Camoscio d’Abruzzo” per la sue ottime qualità di scalatore. Vito Taccone è celebre ed immortale bandiera del ciclismo abruzzese, vincitore di otto tappe del Giro d’Italia e di un giro di Lombardia; il suo esordio nel mondo dei del ciclismo dei professionisti avviene nel 1961. Domenica 16 maggio la città di Sulmona rinnoverà la tradizione del ciclismo su strada, proseguendo lo storico itinerario della illustre disciplina sportiva del ciclismo. Lo sport si conferma essere realtà di aggregazione, coesione, partecipazione sociale di fondamentale importanza.

Andrea Pantaleo