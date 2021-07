Presentata la ristampa del libro di Antonio Ludovico Antinori

Sulmona 12 luglio La cultura caratterizza sempre gli appuntamenti in città anche in questo particolare periodo estivo e, come sempre, vedono la partecipazione di tanta gente. Presentata a Sulmona, nella Rotonda di San Francesco della Scarpa, la ristampa dell’opera libraria secolare realizzata da Antonio Ludovico Antinori che riguarda la raccolta di memorie storiche delle tre province degli Abruzzi 1781 – 1783, opera che sarà postuma in quanto la prima edizione secolare avverrà dopo la morte dell’autore. La terra dell’Abruzzo è stata sempre considerata misteriosa, affascinante, anche per le sue tradizioni millenarie, per il suo territorio. Presenti Sabrina Cardone docente di lettere al liceo classico Ovidio di Sulmona e pianista, Alessandro Bencivenga Presidente della sezione Sulmonese dell’Archeoclub d’Italia, l’editore Riccardo Condò il quale ha curato e pubblicato la ristampa del’opera, Rosanna Tuteri archeologa funzionario della soprintendenza, Manuela Cozzi assessore alla cultura del Comune di Sulmona.

Il libro ha un costo di trentacinque euro ed è stato realizzato in un unico volume che contiene i quattro secolari; il fine dell’editore della ristampa è quello di consentire a tutti di poter acquistare la riproduzione della preziosa opera secolare, la quale è piedritto fondamentale di collegamento fra il presente ed il passato delle province degli Abruzzi. Nel corso della presentazione della ristampa dell’opera, sono stati letti alcuni passi storici interpretati dall’attore professionista Pietro Becattini riguardanti la città di Sulmona, il territorio peligno. Il libro è un’analisi storica precisa ed un itinerario interessante e coinvolgente del territorio dalle origini della preistoria, sino all’anno 1777, percorrendo epoche varie, avvenimenti secolari autorevoli, le civiltà italiche dei Sanniti, le conquiste romane, per poi accedere al Medioevo con le invasioni longobarde, franche, le conquiste Normanne, la riorganizzazione del Giustizierato con la figura di Federico II di Svevia, per poi giungere ai tragici terremoti del XVIII secolo. Antonio Ludovico Antinori nato a l’Aquila il 24 agosto 1704, morto a l’Aquila il 1 marzo 1778, è stato eminente storico, epigrafista, ecclesiastico. Gli anni della giovinezza li trascorre a Napoli città nella quale studia e perfeziona la sua cultura. In seguito torna in Abruzzo nella sua città natale ed inizia ad occuparsi degli studi degli Abruzzi. La sua carriera ecclesiastica lo vedrà essere Arcivescovo di Lanciano nel1745, ed in seguito lo sarà di Matera e Acerenza. I suoi manoscritti sono conservati nella biblioteca provinciale dell’Aquila. Oggi, dopo due secoli, la sua opera viene riproposta e ristampata per continuare a diffondere la cultura e ricordare sempre l’imperitura figura dell’Antinori, quale patrimonio culturale dell’Abruzzo con la sua storia millenaria illustre, immortale.

Andrea Pantaleo