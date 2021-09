Presentata la lista ‘Avanti Sulmona’ con il Segretario Nazionale del PSI Vincenzo Maraio

Sulmona,9 settembre- Presentata questo pomeriggio, la lista civica Avanti Sulmona, la quale si ispira alla ideologia storica del Partito Socialista Italiano con la partecipazione del Segretario Nazionale del PSI Vincenzo Maraio, giunto a Sulmona per sostenere anche la candidatura alla carica di Sindaco di Andrea Gerosolimo.

Presenti Andrea Gerosolimo candidato Sindaco, l’avvocato Massimo Carugno e Luisa Taglieri candidati alla carica di consiglieri comunali, Gianni Padovani Segretario Regionale Abruzzo del PSI, Armando Sinibaldi, molti cittadini desiderosi di non voler mancare. Molti i temi affrontati ad iniziare dal programma che la lista intende portare avanti, la quale si collega alla realtà del riformismo quale progetto futuro. I candidati sono espressione della società civile, impegnati sul territorio, con le loro professionalità, esperienze, progetti per la città ed il territorio.

Sulmona versa in notevole difficoltà economica ed occorre non perdere ulteriore tempo; l’economia di Sulmona e del territorio sono in forte recessione, lo spopolamento è una realtà tangibile che prova la fuga dei giovani e dei cervelli altrove in cerca di lavoro e fortuna, portando le loro professionalità, idee, progetti, esperienze lontano da Sulmona e dal territorio peligno. Occorre quindi operare con diligenza, lungimiranza, presenza sul territorio, esperienza, mettendosi subito a disposizione. Andrea Gerosolimo nel suo intervento ha precisato che, bisogna deporre gli scettri di invidia ed odio, ed iniziare a collaborare per il bene della città e del territorio. Indipendentemente da chi vincerà e chi perderà le elezioni tutti dovranno collaborare per il bene comune sia di Sulmona, sia del territorio. Luisa Taglieri nel suo intervento ha tenuto a precisare che, tutti i candidati presenti nella lista elettorale, hanno esperienza, professionalità, voglia di fare bene per la città di Sulmona, realizzando il prezioso fondamentale gioco di squadra. Massimo Carugno ha ricordato sempre l’impegno della forza socialista nella storia gloriosa della città di Sulmona; la presenza del segretario nazionale del partito, a sostengo della lista Avanti Sulmona, ne è la dimostrazione tangibile. La denominazione Avanti Sulmona non è stata scelta in maniera casuale, ma porta il nome del primo, celebre quotidiano socialista l’Avanti ,fondato 125 anni or sono, il quale ha contribuito a rafforzare la storia del giornalismo italiano, con le sue firma autorevoli .

Avanti Sulmona ha anche il significato di guardare al futuro con positività, ottimismo, virione lungimirante, operando per il bene comune attuando una politica valida di risultati positivi. Sulmona ed il territorio lo ribadiamo ancora si trovano in una forte crisi economica: molti sono gli imprenditori in difficoltà ed occorre dare immediatamente una inversione di tendenza. La millenaria città di Ovidio vanta una storia illustre nei secoli passati, con Sulmona la quale ha avuto una posizione di prestigio nel Regno cui era insita. Dare una svolta concreta alla città significa continuare la millenaria storia autorevole di Sulmona.

I candidati della lista sono Taglieri Luisa, Carugno Massimo, Cinque Antonio, D’Agostino Angelo, Di Panfilo Giannantonia, Fagagnini Luciano, Giammarco Rosa, Macioci Cristiana, Mascio Gianluca, Mastrogiovanni Emanuela, Mastrogiuseppe Giulio, Pace Walter Emilio, Pallozzi Angelo, Pastorelli Giuliano, Porretta Valeria, Spino Manuel. Come si è soliti asserire in bocca al lupo a tutti i candidati.

Andrea Pantaleo