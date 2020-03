Presentata la IV^ edizione ” Sulmona in rosso”

Sulmona, 3 marzo– La città di Sulmona ha realizzato un fondamentale sodalizio con il mondo dell’automobilismo che davvero conta e, con specifico riferimento, al rosso Ferrari celebre casa di Maranello la quale è vanto, orgoglio, fondamentale identità dell’Italia nel mondo. Presentata questa mattina a palazzo San Francesco a Sulmona la quarta edizione di Sulmona in Rosso, quarta edizione consecutiva dedicata alla storia, all’affascinante mondo Ferrari, all’automobilismo italiano di celebre prestigio. Presenti il Sindaco di Sulmona Annamaria Casini, l’assessore ai lavori pubblici ed allo sport Salvatore Zavarella, Fabio Barone Presidente nazionale del Club Ferrari Passione Rossa, detentore di tre record mondiali, Walter Tirimaccoresponsabile per la Regione Abruzzo del Club Passione Rossa, Oriana Tirimacco coordinatrice nazionale del club passione rossa, Giovanni Salernopresidente della Pavind Bike Team, associazione la quale ha contribuito alla realizzazione dell’evento nella città di Sulmona, Maurizio Antoninipresidente dell’Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona. Sulmona, come ha precisato Fabio Barone, è una delle migliori città italiane per ospitalità, cortesia, nella quale esistono realtà, identità, straordinarie cordialità.

Quest’anno sessantaquattro saranno gli esemplari di Ferrari presenti, con i partecipanti che giungeranno da ogni località italiana. Molti gli appuntamenti in programma fra i quali la promozione delle bellezze, dei prodotti locali del territorio; nel corso della manifestazione sarà presente l’Istituto Alberghiero di Roccaraso con gli studenti e lo chef Santacroce, oltre all’Ais l’Associazione Italiana Sommelier. L’evento si svolgerà nei giorni sabato diciotto e domenica diciannove aprile duemilaventi, ed interesserà la città di Sulmona ed i paesi del territorio fra i quali Pettorano Sul Gizio, Pescocostanzo ed altri ancora. Il fine, così come ha sottolineato Walter Tirimacco, consta nel promuovere e valorizzare le bellezze, le storiche identità sia della città di Sulmona, sia dei paesi insiti nel territorio, al fine di promuovere sia l’economia, sia il turismo, sia i prodotti della gastronomia locale. La manifestazione sarà realizzata in concomitanza con la Festa Dei Fuochi la quale apre ufficialmente gli eventi della Giostra Cavalleresca di Sulmona. Nella prima edizione di Sulmona in Rosso si sono volute mettere in risalto le bellezze artistiche, culturali, sportive della millenaria città di Sulmona, patria del sommo poeta latino Publius Ovidius Naso, con il convegno che ebbe luogo nell’Abbazia Celestiniana avendo come tema la figura del conte Guido Ginaldi colui che ha vinto un’edizione della celebre corsa automobilistica denominata Coppa Acerbo Di Pescara assieme al suo eterno secondo Raffaele D’Amario.

La seconda edizione ha avuto come protagonista il Conte Guido Ginaldi in sintonia con l’Università Sulmonese della Libera Età di Sulmona, al fine di trovare materiale necessario per la realizzazione, la pubblicazione, la presentazione al pubblico del libro dedicato alla figura imperitura del Conte Guido Ginaldi asso del volante, volume scritto da Ezio Mattiocco e F. Fallocco. La terza edizione ha posto in risalto le bellezze dei comuni di Pacentro, Pratola Peligna, Prezza, Vittorito, presentando anche le eccellenze della produzione enologica esistente nel territorio peligno. Inoltre si è raggiunto l’obiettivo di realizzare sia il monumento, sia l’aver dedicato una Piazza alla memoria del Conte Guido Ginaldi. Il programma della quarta edizione della manifestazione, come sempre, sarà ricco di avvenimenti ed eventi che appassioneranno, coinvolgeranno, uniranno tutti dai bambini, ai giovani, meno giovani, persone della terza età. Si inizierà sabato diciotto aprile alle ore nove con l’accoglienza degli equipaggi all’Hotel Meeting Santacroce in Piazza Guido Ginaldi, alle ore dieci avrà luogo la partenza per Pettorano Sul Gizio; alle dieci e trenta è previsto l’arrivo al borgo di Pettorano il quale è insito nei Borghi più bell’ d’Italia. La carovana Ferrari sarà accolta dai residenti i quali, per l’occasione, vestiranno i sontuosi abiti storici locali. Alle dodici e trenta si proseguirà alla volta del Ristorante Frangiò al casale sito in località Le Marane di Sulmona. Alle quindici e trenta partenza per Piazza Guido Ginaldi e, a seguire, alle ore diciassette, si proseguirà alla volta di Piazza Garibaldi a Sulmona nella quale avrà luogo la Festa dei Fuochi. Alle ore diciassette e trenta ci sarà l’evento Gratta e Gira, il quale sarà caratterizzato per la presenza dei pass, i quali si potranno reperire nei supermercati Eurospin, Don The Fuller negozio denominato Linda Abbigliamento sito in Piazza Minzoni.

In Piazza Garibaldi sarà allestito uno stand da parte dei docenti, alunni dell’Istituto Alberghiero di Roccaraso, con la presenza dello chef Santacroce, i quali daranno dimostrazione dell’arte culinaria, la quale sarà visionata dall’Accademia della Cucina italiana. Domenica diciannove aprile alle ore dieci si partirà da Piazza Guido Ginaldi per raggiungere Pescocostanzo, altra perla secolare dell’Abruzzo Ulteriore, con il corteo il quale percorrerà Corso Ovidio. Si giungerà al Bosco di Sant’Antonio con i suoi oltre cento ettari di faggi secolari e, in seguito, il corteo giungerà a Pescocostanzo insito nei Borghi più belli d’Italia. Seguiranno le visite guidate sia ai laboratori secolari dell’arte orafa, sia del merletto locale. Alle sedici e trenta ci sarà la cerimonia di chiusura dell’evento. Sulmona, il territorio peligno, la Regione Abruzzo, si tingono ancora una volta del Rosso Ferrari, passione rossa la quale accomuna tutti, che rappresenta una delle massime identità della tradizione italiana nel mondo, per quanto concerne l’avvincente, affascinante mondo dell’automobilismo. Ferrari è storia italiana, straordinaria beltà nella modernità. (h.15,30)

Andrea Pantaleo