Presentata la 45^ edizione del “Premio Sulmona”

Sulmona, 11 settembre– Conferenza stampa questa mattina all’interno dello Spazio Pingue a Sulmona per presentare la 45^ edizione del “Premio Sulmona” illustre rassegna d’arte contemporanea, appuntamento fra i più autorevoli della città Ovidiana ideato da Gaetano Pallozzi oggi novantaquattrenne il quale con doti eccellenti, ed ottima visione lungimirante, ha ideato la manifestazione la quale costituisce uno degli appuntamenti annuali Sulmonesi fra i più prestigiosi ed attesi dell’anno.

Anche questa edizione è stata Lui dedicata quale forma di deferenza e rispetto per quanto egli ha conferito alla manifestazione. L’evento si svolgerà sabato 15 settembre a partire dalle ore 17:30 all’interno del Polo Museale Civico Diocesano, ex Convento di Santa Chiara, con ingresso da Piazza Garibaldi. Presenti in conferenza stampa Raffaele Giannantonio Presidente del Circolo d’arte e cultura il Quadrivio di Sulmona, il Sindaco della Città Annamaria Casini, l’Assessore alla Cultura del Comune di Sulmona Alessandro Bencivenga, Umberto D’Eramo per il settore fotografia che quest’anno, assieme al settore designer, è stata inserita nella manifestazione, Alessandro di Tunno Manager District della Banca Generali uno degli sponsor della manifestazione, il pittore Silvio Formichetti; la conferenza stampa è stata condotta dalla giornalista Chiara Buccini. Alessandro Di Tunno, infine, ha annunciato che Banca Generali metterà a disposizione i suoi locali in Abruzzo e Molise agli artisti che vorranno organizzare mostre, mentre il Rotary Club Sulmona ha messo a disposizione le targhe per la premiazione.

Sabato nel corso della manifestazione riceverà il Premio di Critica d’Arte XXXI^ edizione Sabine Frommel Directeur d’etudes, école pratique des hautes ètudes, PSL Sorbona. Il Premio Nazionale Sulmona sarà presentato e condotto dalla giornalista Chiara Buccini. Molte le novità per quest’anno ad iniziare dai Premi i quali avranno delle intitolazioni a personaggi illustri: il Primo Premio è stato intitolato al pittore Italo Picini recentemente scomparso, il secondo avrà la firma di Giuseppe Bellei, il terzo è stato intitolato ad Attilio Di Rienzo. Il Premio Designer è stato conferito a Corradino D’Ascanio inventore dell’elicottero e della vespa, mentre il Premio Fotografia è stato conferito all’artista Alfonso Rossetti pittore straordinario ed indimenticabile fotografo di celebre professionalità.

Quest’anno 151 saranno gli artisti partecipanti di cui 14 stranieri residenti all’estero, i quali giungeranno dal Sud America, Stati Uniti d’America, altre nazioni e continenti, ai quali si aggiungono altri sei per i settori fotografia e designer, per un totale di 157 partecipanti. La fotografia ha avuto come tema la natura in tutte le Sue bellezze incantevoli.

Il Premio Nazionale Sulmona è appuntamento mondano rinomato sia in campo nazionale, sia internazionale, e vede come sempre giungere da ogni parte d’Italia e del mondo artisti famosi con il sogno di aggiudicarsi l’ambita vittoria finale. Il Presidente della Commissione giudicatrice sarà Vittorio Sgarbi; molti altri critici saranno presenti fra i quali si menzionano Duccio Trombadori, Giorgio Di Genova, Cosimo Savastano, Silvio Formichetti, sol per citarne alcuni al fine di creare un prezioso legame sia del territorio peligno, sia nazionale. La quota di partecipazione degli artisti è di 100 euro, il Comune di Sulmona ha partecipato con una somma di 2.500 euro, mentre il Consiglio Regionale attraverso un bando pubblico al quale ha partecipato l’Associazione il Quadrivio erogherà 2.400 euro. Il costo della manifestazione è di circa 23.000 euro.

Quarantacinque edizioni sin qui avutesi costituiscono un mosaico ed un percorso autorevole con la ferma volontà di proseguire un cammino culturale d’arte fondamentali per la città di Sulmona.

Andrea Pantaleo