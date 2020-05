Preoccupano il sindaco di Sulmona i comportamenti   nel primo week end di “ riapertura”

Sulmona, 25 maggio- “Quanto accaduto è gravissimo, bisogna gestire e controllare questa situazione, per evitare nuove restrizioni”. Si dice preoccupata il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini per quello che è accaduto nel primo week end di “ riapertura” con il ritorno di fatto della movida dopo la riapertura dei locali e dei bar e che ha determinato assembramenti e centinaia di giovani in strada senza mascherina e senza il rispetto del distanziamento sociale imposto dall’emergenza sanitaria Lo anticipan stamani in una intervista rilasciata al quotidiano Il Centro Secondo il sindaco “Quanto accaduto è gravissimo, bisogna gestire e controllare questa situazione, per evitare nuove restrizioni”, sottolinea Casini. “ Mi confronterò con le forze dell’ordine e con gli esercenti per gestire di concerto con loro questa delicata situazione .Banco di prova per tutti sarà il prossimo fine settimana. Forse non si è ben compresa la gravità della situazione che viviamo», conclude il sindaco, «bisogna sicuramente riaprire, tutti lo vogliamo ma è indispensabile rispettare le regole di sicurezza, altrimenti si corre il serio rischio di vanificare sforzi e sacrifici fatti da tutti in due mesi e mezzo di isolamento e clausura”.