Premio Pratola 2019: un’edizione da ricordare

Pratola 23 maggio. A poche ore dalla chiusura della ottava edizione del Premio Nazionale Pratola, molto è già stato detto, scritto e pubblicato. E’ stata una edizione di grande successo e partecipazione, segno evidente di una ricerca e di un impegno crescenti da parte degli organizzatori, Ennio e Pierpaolo Bellucci, e dell’associazione Futile Utile. Ad accogliere i numerosi ospiti negli spazi esterni del Mercato Centrale di Pratola, in una giornata insperatamente primaverile, sono state le gradevoli melodie eseguite dall’orchestra “I Leoncini d’ Abruzzo” di Pescina, egregiamente diretta dal maestro Paolo Alfano.Gli stessi giovani musicisti hanno poi aperto la kermesse sulla terrazza panoramica con le note dell’Inno Nazionale, come è ormai consuetudine degli organizzatori.

Prima che iniziasse la premiazione, il giornalista Antonio De Panfilis, accompagnato da colleghi e amici, ha voluto insignire Ennio Bellucci di una targa, a dimostrazione e conferma del suo lavoro, del suo impegno e della sua grande professionalità. “E’ stato un momento molto emozionante”, ha dichiarato lo stesso Bellucci, “ed è un grande incoraggiamento a fare sempre di più e sempre meglio”.Sul palco si sono poi susseguiti i premiati secondo una scaletta ben congegnata, che ha tenuto deste l’attenzione e la curiosità del pubblico dall’inizio alla fine.

Il giornalismo nell’era dei social network è stato il tema su cui si sono confrontati Marcello Sorgi, Stefano Pallotta e Carlo Verna, professionisti della comunicazione. che hanno simpaticamente condito il dibattito con aneddoti curiosi e divertenti.

Michele Lembo è intervenuto al posto del direttore Alessio Falconio (comprensibilmente impegnato su un fronte diverso e cruciale), per ritirare il premio a Radio Radicale, e ha espresso grande riconoscenza a quanti, numerosissimi, stanno manifestando solidarietà alla storica emittente nazionale.

Gaetano Liberti, neurochirurgo di fama internazionale, ha sorpreso tutti con la sua grande umiltà, si è quasi schernito davanti a un simile riconoscimento e ha invitato gli organizzatori a volgere lo sguardo verso i tantissimi giovani abruzzesi che si sono fatti strada nel mondo. E poi un annuncio…, dato come se fosse la cosa più naturale del mondo, mentre rappresenta una idea grandiosa, un laboratorio di ricerca di biotecnologie applicate agli impianti di arti bionici…..da realizzare in Valle Peligna: un segno inequivocabile e tangibile dell’amore di “Toni” per la sua terra natale.

Anche il regista e drammaturgo Claudio Di Scanno è profondamente legato all’Abruzzo, dove ha scelto di vivere e lavorare, rinunciando agli allettamenti della grande città. Poi è stata la volta della “grande bellezza”, l’attrice teatina Giulia Di Quilio, visibilmente emozionata e grata di un riconoscimento che rende sicuramente più gratificante un percorso di cui spesso il pubblico vede solo l’aspetto più piacevole, mentre trascura un “dietro le quinte” fatto di tanti “no” e di cocenti delusioni.

Dulcis in fundo, sono stati premiati due giovanissimi talenti, il musicista Francesco Mammola e il soprano Chiara Tarquini. Sono loro ad aver dato una grande “lectio magistralis”, sono loro la dimostrazione vivente che l’impegno, la costanza, lo spirito di sacrificio e la grande determinazione producono sempre dei grandissimi risultati. E hanno approfittato di questa importante occasione per lanciare un appello ai loro coetanei affinché si riscopra la bellezza del teatro, della musica colta, dell’arte. A tutti i complimenti per i risultati raggiunti e l’augurio di nuovi e sempre più grandi traguardi; a Ennio e Pierpaolo un ringraziamento sincero e la speranza che regalino a Pratola e all’Abruzzo intero ancora tantissimi momenti come questo.(h. 17,00)