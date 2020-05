Premio del Patrimonio Culturale conferito alla Basilica di Collemaggio.Il significato del riconoscimento

L’Aquila,8 maggio- 21 progetti in gara pervenuti da 15 Paesi: tra i vincitori dell’edizione 2020 dei Premi Europa Nostra c’è il restauro della Basilica di Collemaggio de L’aquila, unico riconoscimento italiano nella categoria “conservazione”.In una condizione di crisi economica e sociale, come quella che sta esperendo l’intero Paese, una notizia come questa riempie il cuore di speranza.

Come afferma la soprintendente Alessandra Vittorini in conferenza stampa con il sindaco Pierluigi Biondi: “E’ un riconoscimento importantissimo che ci inorgoglisce. “rispetto alla consuetudine, più che sottolineando la componente tecnica, abbiamo preparato il dossier ponendo la Basilica di Collemaggio come intervento simbolo del processo di ricostruzione della città e sottolineando la cooperazione istituzionale, con 3 atenei coinvolti sugli aspetti scientifico-disciplinari, e la partnership pubblico-privato arricchita dalla partecipazione della comunità che, ogni anno, ha potuto comunque fruire della Basilica in occasione della Perdonanza sebbene fossero in corso i lavori”.

La partecipazione dell’intera comunità e l’attenzione dei settori scientifici riguardo la vulnerabilità dell’edificio post sisma 2009, hanno trasmesso un messaggio forte e deciso alla giuria di concorso, tanto da intendere quanto “questo progetto rappresenti pienamente la rinascita della città”

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell’Aquila e i Comuni del Cratere ha curato la progettazione del restauro, con il supporto di esperti di tre università italiane (“Sapienza” Università di Roma, Politecnico di Milano e Università dell’Aquila), e la direzione dei lavori, conclusi in soli due anni.

L’intervento è nato da una efficace collaborazione istituzionale tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (Mibact), la Diocesi e il Comune dell’Aquila (proprietario della Basilica) che nel 2013 ha sottoscritto il protocollo ‘Ripartire da Collemaggio’ con ENI S.p.A., in qualità di sponsor.Attualmente, si può votare in remoto per i migliori progetti europei che concorrono alla candidatura e alla vittoria del Public Choice Award, che verrà annunciato al termine della stagione estiva.

Il sindaco Biondi sottolinea il fatto che questo Premio, insieme al riconoscimento della Perdonanza come Patrimonio immateriale dell’umanità e al sostegno di Beverly Popper, vada ad aggiungersi alle qualità che potrebbero rendere plausibile una vittoria de L’aquila come Capitale Italiana della Cultura.

Continua facendo chiarezza sul caso Coronavirus: “Sono convinto che la cultura sia una forma di emancipazione individuale e comunitaria: è per questo che i premi non sono soltanto delle medaglie che la città si appende al petto ma elementi di sostegno al percorso di emancipazione che la città sta vivendo e che ci impone una rinnovata riflessione alla luce delle regole di comportamento che verranno fissate per i mesi a venire. D’altra parte, non possiamo permetterci di interrompere il percorso virtuoso che avevamo avviato per rimettere la cultura al centro della rinascita cittadina, non possiamo arrenderci all’idea che il virus possa distruggere l’arte. È chiaro che la fruizione dei monumenti, degli spettacoli culturali, non è facilmente codificabile in assoluto. In generale, non esiste un metodo assoluto di prevenzione del contagio, il rischio zero si avrà soltanto col vaccino; ci sono tre condizioni essenziali per ridurre al minimo le possibilità di contagio: distanziamento sociale, mascherine laddove non fosse possibile tenersi a distanza, igiene personale. Credo che a queste condizioni, implementando i piani di sicurezza, si dovrà cercare di ripartire”.

Il messaggio di spiritualità, oltre che strutturale, è altrettanto impattante; dopo il terremoto del 6 aprile 2009, la Basilica di Collemaggio aveva acquisito il ruolo simbolo della catastrofe. La volontà di rialzarsi era più forte del dolore causato dalle ferite di guerra e così, oggi, è diventata la testimonianza Europea di un’Aquila che non smette mai di volare.

Chiara del Signore