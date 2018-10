Precariato,eppure in Abruzzo ci sono segnali interessanti

Sono stati pubblicati in questi giorni i dati relativi al mese di agosto 2018 elaborati dall’Osservatorio regionale sul precariato della Direzione regionale Inps Abruzzo Ci sono alcuni segnali che, pur nella crudezza delle cifre, danno alcune indicazioni che gli esperti definiscono incoraggianti. Una coincidenza o una inversione di tendenza? Lo capiremo meglio nei prossimi mesi quando sarà resa nota la nuova analisi. Intanto ecco cosa è venuto fuori

Sulmona,21 Ottobre– Complessivamente le assunzioni, riferite ai soli datori di lavoro privati, nel periodo gennaio-agosto 2018 sono state 5.046.000: sono aumentate del 7,0% rispetto allo stesso periodo del 2017. In crescita risultano tutte le componenti: contratti a tempo indeterminato +3,1%, contratti a tempo determinato +6,5%, contratti di apprendistato +12,5%, contratti stagionali +4,1%, contratti in somministrazione +12,3% e contratti intermittenti +7,3%.

Nel primi otto mesi dell’anno si conferma l’aumento delle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato (+119.000), che registrano infatti un fortissimo incremento rispetto al periodo gennaio-agosto 2017 (+62,5%). Nel medesimo periodo risultano in contrazione, invece, i rapporti di apprendistato confermati alla conclusione del periodo formativo (-17,3%). Tale flessione può essere legata alla scadenza nel 2018 del triennio formativo degli apprendisti assunti nel 2015, anno in cui, a causa della possibilità di utilizzo dell’esonero triennale, le assunzioni in apprendistato hanno registrato una notevole riduzione rispetto agli anni precedenti.

Le cessazioni nel complesso sono state 4.160.000, in aumento rispetto all’anno precedente (+10,5%): a crescere sono le cessazioni di tutte le tipologie di rapporti a termine, soprattutto contratti intermittenti e in somministrazione, mentre diminuiscono quelle dei rapporti a tempo indeterminato (-3,7%).

Nei primi otto mesi del 2018 sono stati incentivati 78.287 rapporti di lavoro con i benefici previsti dall’esonero triennale strutturale per le attivazioni di contratti a tempo indeterminato di giovani (Legge n. 202 del 27/12/2017): 42.148 riferiti ad assunzioni e 36.139 relativi a trasformazioni a tempo indeterminato. Il numero dei rapporti incentivati è pari al 7,0% del totale dei rapporti a tempo indeterminato attivati.

La consistenza dei rapporti di lavoro

Nel periodo gennaio-agosto 2018, nel settore privato, si registra un saldo, tra assunzioni e cessazioni, pari a +886.000, inferiore a quello del corrispondente periodo del 2017 (+951.000).

Su base annua il saldo consente di misurare la variazione tendenziale delle posizioni di lavoro. Il saldo annualizzato (vale a dire la differenza tra assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi) a agosto 2018 risulta positivo e pari a +400.000, in flessione rispetto a quello registrato a luglio (+420.000). La variazione tendenziale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato torna a essere positiva +21.000. Tale miglioramento risulta trascinato soprattutto dal buon andamento delle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Positiva la variazione dello stock di rapporti di apprendistato; ancora significativamente positivi, seppur in riduzione, i saldi annualizzati dei rapporti a tempo determinato, stagionali, in somministrazione e di quelli intermittenti.

Il lavoro occasionale

La consistenza dei lavoratori impiegati con Contratti di Prestazione Occasionale (CPO), ad agosto 2018 si attesta intorno alle 17.000 unità; l’importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a circa 280 euro.

Per quanto invece attiene ai lavoratori pagati con i titoli del Libretto Famiglia (LF), ad agosto 2018 sono circa 5.600 lavoratori impiegati; l’importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a circa 310 euro.(h. 16,30)