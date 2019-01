Precari Cogesa: domani al via confronto OO-SS -Azienda

Sulmona, 24 gennaio- E’ in programma per domani 25 gennaio pv, presso l’Azienda COGESA di Sulmona, un incontro sindacale con l’Amministratore Unico dell’Azienda e con il Comitato Ristretto dei Sindaci dei comuni soci del COGES L’argomento all’ordine del giorno sarà la delicata questione dei lavoratori con contratto a tempo determinato.

“Ricordiamo, ancora una volta, che questi lavoratori svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti nella zona della Valle Peligna e Alto Sangro e nei comuni della provincia dell’Aquila – spiegano in una nota le OO. SS. Cgil (Pasqualone-Coletti)-Cisl (Cipriani)e Uil (De Angelis)– che vanno da Caporciano, passando per Navelli, Barisciano, Poggio Picenze e San Demetrio, fino a scendere nei comuni di S. Eusanio, Villa Sant’Angelo, Fossa per poi arrivare a Tornimparte e Scoppito, solo per citarne alcuni con le relative frazioni.

Circa dieci unità hanno cessato l’attività lo scorso 31 dicembre e altre decine di contratti scadranno il prossimo 31 marzo. Chi garantirà, a partire dal prossimo 1° aprile, la raccolta dei rifiuti nei comuni di questi territori? Ad avviso delle scriventi, l’incontro di domani dovrà essere finalizzato ad un accordo sindacale per il mantenimento di tutti i livelli occupazionali, attraverso la verifica delle coperture economiche – atte a garantire la dovuta continuità salariale di tutto il personale – e l’analisi dei carichi di lavoro all’interno della stessa organizzazione del lavoro aziendale.

È doveroso evidenziare che questi lavoratori a tempo determinato sono impegnati nel servizio di raccolta dei rifiuti da più di un anno e che, pertanto, hanno acquisito competenza, capacità, know how, padronanza degli automezzi e conoscenza del territorio divenuti patrimonio lavorativo da tutelare. Dietro ogni lavoratore c’è una famiglia, spesso caratterizzata dal monoreddito. A nessuno sfugge, quindi, il dramma che si sostanzierebbe per decine di famiglie qualora non si cominciasse un processo di stabilizzazione di tutto il personale interessato.

Queste organizzazioni sindacali – nella propria autonomia e avulse da qualsiasi condizionamento politico e partitico – chiedono alla politica tutta un forte interesse a questo problema, un impegno partecipativo e attivo che deve sostanziarsi fino alla risoluzione del problema.

L’incontro di domani sarà occasione per ribadire all’Amministratore Unico annose questioni sollevate dalle scriventi e che, ad oggi, restano ancora senza risposte: dall’organizzazione del lavoro alla erogazione dei buoni pasto, dal lavoro straordinario alla sua retribuzione; solo per fare alcuni esempi. In ultimo, si anticipa fin d’ora il ricorso ad ogni azione necessaria a garantire il mantenimento di tutti i livelli occupazionali e livelli qualitativi di servizi erogati” ( h. 20,30)

