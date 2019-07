Pratola:il Comune sistema 5 parchi per giochi

– Giochi nuovi e moderni in sostituzione di quelli vecchi, posizionamento di giochi inclusivi e di nuove panchine, ripulitura delle aree verdi. L’Amministrazione guidata daha completato nei giorni scorsi gli interventi di ammodernamento con parchi per i giochi più belli e sicuri in 5 aree del paese:, impiegando circa, relativi alle compensazioni per la centrale idroelettrica previste dalle norme vigenti, e 5 mila euro raccolti per l’acquisto dei giochi inclusivi per i bambini disabili. I lavori sono stati seguiti dall’Assessore al Verde pubblico Fabiana Donadei. Nello specifico, una pavimentazione anti trauma è stata installata nella Villetta Comunale insieme ai nuovi giochi, mentre nella zona di Capocroce è stato realizzato un “percorso vita” a 16 stazioni, con la pulizia dell’area verde e l’aggiunta di nuovi giochi. Piazza Indipendenza è stata interessata dalla realizzazione di un nuovo parco divertimenti con staccionata: in quest’area, nelle prossime settimane, saranno installate anche delle nuove panchine e posizionati degli alberi. Nella frazione di Bagnaturo, gli interventi programmati dall’Amministrazione hanno riguardato, oltre alla sostituzione dei vecchi giochi con i nuovi, il posizionamento di 5 nuove panchine.