Pratola: viabilità in zona ” Capo la Croce”, il Pd incalza il sindaco

Pratola Peligna,19 dicembre– Dopo aver letto le dichiarazioni del Sindaco Di Nino sulla stampa, la ringraziamo per essersi accorta che quello della viabilità è un problema non più rinviabile e le ricordiamo che è Sindaco da quasi tre anni invitandola a passare ai fatti e alle soluzioni. – Dopo aver letto le dichiarazioni del Sindaco Di Nino sulla stampa, la ringraziamo per essersi accorta che quello della viabilità è un problema non più rinviabile e le ricordiamo che è Sindaco da quasi tre anni invitandola a passare ai fatti e alle soluzioni.

Il nostro circolo nei giorni scorsi ha incontrato la dirigenza dell’Istituto Comprensivo “G. Tedeschi” che ci ha esposto le sue ragioni e le sue proposte per alleggerire il traffico negli orari di entrata e di uscita da scuola mentre abbiamo verificato la recente apposizione di alcune transenne che limitano l’accesso, per ragioni di sicurezza, al parcheggio posteriore dell’Itis ma che al tempo stesso impediscono la manovra degli scuolabus.

Chiediamo di nuovo al Sindaco Di Nino di passare dagli annunci ai fatti: garantire, prima del rientro degli scolari dalle feste natalizie, la soluzione agli attuali ingorghi in orario di ingresso e di uscita incontrando le dirigenze dei due istituti e predisporre un piano viabilità efficiente per il nuovo polo unico, coinvolgendo le opposizioni e tutte le realtà coinvolte. Un problema annoso di tutta la comunità che va risolto per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico e la percorribilità delle strade in zona “Capo la Croce”. (h.12,30)