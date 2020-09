Pratola: verso l’apertura delle scuole ed è subito polemica

Pratola Peligna, 22 settembre- A due giorni dall’apertura delle scuole, nel nostro comune, regna ancora il caos. In una fase emergenziale, come quella che sta affrontando il nostro Paese, sarebbe stato necessario da parte del Sindaco e della sua maggioranza un impegno diverso, così da permettere ai nostri giovani di tornare a scuola in sicurezza e con un minimo di comfort. Non è stato così! Difatti, alla richiesta della scuola di avere uno spazio da adibire a mensa così da consentire agli studenti di consumare il pasto in un ambiente idoneo che non fosse l’aula è stato risposto con un imbarazzante diniego.Così in una nota oggi i Consiglieri comunali di “Pratola Insieme” Alessandra Tomassilli e Salvatore Pizzoferrato

“Per l’amministrazione comunale, sostengono,non ci sarebbero abbastanza fondi pertanto si attenderà la costruzione del nuovo plesso ancora ai blocchi di partenza e nel frattempo i nostri giovani saranno bloccati per 7 ore nella stessa stanza. Ci chiediamo, inoltre, come questa amministrazione intenda agire per rendere efficiente il trasporto degli studenti vista la presenza di un solo scuolabus e gli evidenti limiti imposti dal necessario distanziamento interpersonale. Avrebbero diritto ad avere risposta a questa domanda i tanti genitori che chiedono per i propri figli sicurezza.

Noi del gruppo Pratola Insieme, come amministratori ma soprattutto come cittadini che vogliono condizioni adeguate per le nuove generazioni, ci saremmo aspettati un atteggiamento diverso, volto a risolvere le criticità e a traghettare il nostro comune fuori dalla tempesta covid in un clima di fruttuosa collaborazione fra le parti politiche. Siamo a completa disposizione dei genitori e della scuola per trovare le necessarie soluzioni . Ora più che mai è il momento di affrontare con determinazione e prontezza questa emergenza, la scuola e le famiglie non possono essere lasciate sole”.